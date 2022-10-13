Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике
Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с вице-премьером Новаком сотрудничество в энергетике
© Фото : АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, подтвердил намерение Будапешта продолжать сотрудничество в сфере энергетики.
"На встрече я подтвердил Александру Новаку, вице-премьеру, отвечающему за энергетику, наше намерение продолжать двустороннее энергетическое сотрудничество. В национальных интересах Венгрии обеспечить энергоснабжение нашей страны за счет привлечения российских источников энергии. Это не политический или идеологический вопрос, а вопрос безопасности. Венгерско-российское энергетическое сотрудничество необходимо для того, чтобы венгерскому населению и предприятиям не приходилось сталкиваться с ограничениями в отношении потребления энергии", - написал Сийярто в соцсетях, разместив фотографии со встречи с Новаком.
Сийярто также отметил, что залогом долгосрочной энергетической безопасности Венгрии является строительство АЭС Пакш-2. "Хорошая новость в том, что разрешение на строительство электростанции вступило в юридическую силу... Нынешний энергетический кризис как никогда ясно показывает всем, кто может ясно мыслить, что без ядерной энергии в Европе не будет надежного энергоснабжения", - подчеркнул он.
Сийярто в Москве принял участие в Российской энергетической неделе, провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Планируются также его переговоры с вице-премьером РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и замглавы "Росатома" Кириллом Комаровым.
Глава МИД Венгрии в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по итогам переговоров Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. Сийярто во время июльского визита также провел переговоры с Мантуровым и Новаком.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.