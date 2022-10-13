https://ria.ru/20221013/energetika-1823774277.html

Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике

Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 13.10.2022

Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, подтвердил намерение Будапешта продолжать сотрудничество РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:18

2022-10-13T16:18

2022-10-13T16:18

экономика

петер сийярто

александр новак

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, подтвердил намерение Будапешта продолжать сотрудничество в сфере энергетики.Сийярто также отметил, что залогом долгосрочной энергетической безопасности Венгрии является строительство АЭС Пакш-2. "Хорошая новость в том, что разрешение на строительство электростанции вступило в юридическую силу... Нынешний энергетический кризис как никогда ясно показывает всем, кто может ясно мыслить, что без ядерной энергии в Европе не будет надежного энергоснабжения", - подчеркнул он.Сийярто в Москве принял участие в Российской энергетической неделе, провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Планируются также его переговоры с вице-премьером РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и замглавы "Росатома" Кириллом Комаровым.Глава МИД Венгрии в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по итогам переговоров Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. Сийярто во время июльского визита также провел переговоры с Мантуровым и Новаком.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221012/vengriya-1823528089.html

https://ria.ru/20221013/siyyarto-1823723470.html

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