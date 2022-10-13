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Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 13.10.2022
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Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике
Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике - РИА Новости, 13.10.2022
Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, подтвердил намерение Будапешта продолжать сотрудничество РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:18
2022-10-13T16:18
экономика
петер сийярто
александр новак
алексей миллер
венгрия
россия
газпром
мид венгрии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, подтвердил намерение Будапешта продолжать сотрудничество в сфере энергетики.Сийярто также отметил, что залогом долгосрочной энергетической безопасности Венгрии является строительство АЭС Пакш-2. "Хорошая новость в том, что разрешение на строительство электростанции вступило в юридическую силу... Нынешний энергетический кризис как никогда ясно показывает всем, кто может ясно мыслить, что без ядерной энергии в Европе не будет надежного энергоснабжения", - подчеркнул он.Сийярто в Москве принял участие в Российской энергетической неделе, провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Планируются также его переговоры с вице-премьером РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и замглавы "Росатома" Кириллом Комаровым.Глава МИД Венгрии в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по итогам переговоров Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. Сийярто во время июльского визита также провел переговоры с Мантуровым и Новаком.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221012/vengriya-1823528089.html
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экономика, петер сийярто, александр новак, алексей миллер, венгрия, россия, газпром, мид венгрии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турецкий поток, в мире
Экономика, Петер Сийярто, Александр Новак, Алексей Миллер, Венгрия, Россия, Газпром, МИД Венгрии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Турецкий поток, В мире
16:18 13.10.2022
 
Глава МИД Венгрии обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике

Глава МИД Венгрии Сийярто обсудил с вице-премьером Новаком сотрудничество в энергетике

© Фото : АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, подтвердил намерение Будапешта продолжать сотрудничество в сфере энергетики.
"На встрече я подтвердил Александру Новаку, вице-премьеру, отвечающему за энергетику, наше намерение продолжать двустороннее энергетическое сотрудничество. В национальных интересах Венгрии обеспечить энергоснабжение нашей страны за счет привлечения российских источников энергии. Это не политический или идеологический вопрос, а вопрос безопасности. Венгерско-российское энергетическое сотрудничество необходимо для того, чтобы венгерскому населению и предприятиям не приходилось сталкиваться с ограничениями в отношении потребления энергии", - написал Сийярто в соцсетях, разместив фотографии со встречи с Новаком.
Сийярто также отметил, что залогом долгосрочной энергетической безопасности Венгрии является строительство АЭС Пакш-2. "Хорошая новость в том, что разрешение на строительство электростанции вступило в юридическую силу... Нынешний энергетический кризис как никогда ясно показывает всем, кто может ясно мыслить, что без ядерной энергии в Европе не будет надежного энергоснабжения", - подчеркнул он.
Сийярто в Москве принял участие в Российской энергетической неделе, провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Планируются также его переговоры с вице-премьером РФ - министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и замглавы "Росатома" Кириллом Комаровым.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 20:56
МИД Венгрии: "Газпром" необходим стране как надежный поставщик
Глава МИД Венгрии в июле - через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики - посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по итогам переговоров Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. Сийярто во время июльского визита также провел переговоры с Мантуровым и Новаком.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
14:23
Сийярто оценил сроки строительства нефтепровода из Венгрии в Сербию
 
ЭкономикаПетер СийяртоАлександр НовакАлексей МиллерВенгрияРоссияГазпромМИД ВенгрииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Турецкий потокВ мире
 
 
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