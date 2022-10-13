https://ria.ru/20221013/ekonomika-1823581655.html
Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты
Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты - РИА Новости, 13.10.2022
Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:40
2022-10-13T08:40
2022-10-13T09:07
экономика
владимир путин
россия
астана
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.Выступая на саммите в Астане, российский лидер предложил пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, "которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому "золотому миллиарду"… жить за чужой счет"."В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах", - сказал Путин.По его словам, подобные меры способствовали бы укреплению финансового суверенитета государств, развитию внутренних рынков капитала и углублению региональной интеграции.
https://ria.ru/20221012/putin-1823371958.html
https://ria.ru/20221006/natsvalyuta-1821925333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, астана
Экономика, Владимир Путин, Россия, Астана
08:40 13.10.2022 (обновлено: 09:07 13.10.2022)
Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты
Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты, что позволит укрепить суверенитет стран