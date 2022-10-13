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Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты - РИА Новости, 13.10.2022
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Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты
Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты - РИА Новости, 13.10.2022
Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:40
2022-10-13T09:07
экономика
владимир путин
россия
астана
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.Выступая на саммите в Астане, российский лидер предложил пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, "которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому "золотому миллиарду"… жить за чужой счет"."В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах", - сказал Путин.По его словам, подобные меры способствовали бы укреплению финансового суверенитета государств, развитию внутренних рынков капитала и углублению региональной интеграции.
https://ria.ru/20221012/putin-1823371958.html
https://ria.ru/20221006/natsvalyuta-1821925333.html
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экономика, владимир путин, россия, астана
Экономика, Владимир Путин, Россия, Астана
08:40 13.10.2022 (обновлено: 09:07 13.10.2022)
 
Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты

Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты, что позволит укрепить суверенитет стран

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.
Выступая на саммите в Астане, российский лидер предложил пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, "которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому "золотому миллиарду"… жить за чужой счет".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 14:13
Путин: Россия продолжит переход на расчеты в нацвалютах при оплате энергии
"В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах", - сказал Путин.
По его словам, подобные меры способствовали бы укреплению финансового суверенитета государств, развитию внутренних рынков капитала и углублению региональной интеграции.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 12:09
Мишустин назвал переход стран на расчеты в нацвалютах актуальной задачей
 
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