https://ria.ru/20221013/ekonomika-1823581655.html

Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты

Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты - РИА Новости, 13.10.2022

Путин призвал эффективнее использовать нацвалюты

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:40

2022-10-13T08:40

2022-10-13T09:07

экономика

владимир путин

россия

астана

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее использовать национальные валюты для взаиморасчетов между странами, что позволит укрепить финансовый суверенитет государств.Выступая на саммите в Астане, российский лидер предложил пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы, "которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому "золотому миллиарду"… жить за чужой счет"."В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчетах", - сказал Путин.По его словам, подобные меры способствовали бы укреплению финансового суверенитета государств, развитию внутренних рынков капитала и углублению региональной интеграции.

https://ria.ru/20221012/putin-1823371958.html

https://ria.ru/20221006/natsvalyuta-1821925333.html

россия

астана

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, астана