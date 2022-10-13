https://ria.ru/20221013/ekipirovka-1823815647.html

Минобороны обеспечит мобилизованных саратовцев оружием и бронежилетами

Минобороны обеспечит мобилизованных саратовцев оружием и бронежилетами - РИА Новости, 13.10.2022

Минобороны обеспечит мобилизованных саратовцев оружием и бронежилетами

Министерство обороны РФ обеспечит оружием и бронежилетами жителей Саратовской области, которые призваны в рамках частичной мобилизации и сейчас на территории... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:05

2022-10-13T18:05

2022-10-13T18:21

россия

саратовская область

частичная мобилизация в россии

роман бусаргин

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ обеспечит оружием и бронежилетами жителей Саратовской области, которые призваны в рамках частичной мобилизации и сейчас на территории Крыма обучаются тактике ведения боя в различных условиях, заявил губернатор области Роман Бусаргин.Ранее агентство Regnum со ссылкой на военнослужащих сообщило, что мобилизованных из Саратовской области едва не отправили на передовую без оружия и бронежилетов, однако благодаря усилиям командования воинской части эшелон с ними вернули из Херсонской области в Крым."В связи с информацией в СМИ о ситуации с мобилизованными саратовцами, направленными на дальнейшее боевое слаживание, пообщался с командованием военной части. Ребята сейчас находятся на территории Республики Крым. С ними будут проводить занятия по тактике ведения боя в различных условиях. Оружие и бронезащита министерством обороны им сейчас доставляется. С командованием остаемся на связи. Если будет нужна какая-либо дополнительная помощь от региона, обязательно ее окажем", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Ранее Бусаргин сообщил, что власти региона за счет областного бюджета закупили для жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, теплые спальники, рюкзаки, непромокаемые плащи, термобелье, утеплённые резиновые сапоги, перчатки, балаклавы, тёплые стельки для обуви, шапки, а также для организации лагерей в полевых условиях - генераторы, тепловые пушки, радиостанции, полевые водогрейки и наборы инструментов.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.

https://ria.ru/20221013/strelba-1823803588.html

https://ria.ru/20221013/donbass-1823809288.html

россия

саратовская область

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россия, саратовская область, частичная мобилизация в россии, роман бусаргин, министерство обороны рф (минобороны рф)