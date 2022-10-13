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Минобороны обеспечит мобилизованных саратовцев оружием и бронежилетами - РИА Новости, 13.10.2022
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Минобороны обеспечит мобилизованных саратовцев оружием и бронежилетами
Минобороны обеспечит мобилизованных саратовцев оружием и бронежилетами - РИА Новости, 13.10.2022
Минобороны обеспечит мобилизованных саратовцев оружием и бронежилетами
Министерство обороны РФ обеспечит оружием и бронежилетами жителей Саратовской области, которые призваны в рамках частичной мобилизации и сейчас на территории... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:05
2022-10-13T18:21
россия
саратовская область
частичная мобилизация в россии
роман бусаргин
министерство обороны рф (минобороны рф)
специальная военная операция на украине
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САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ обеспечит оружием и бронежилетами жителей Саратовской области, которые призваны в рамках частичной мобилизации и сейчас на территории Крыма обучаются тактике ведения боя в различных условиях, заявил губернатор области Роман Бусаргин.Ранее агентство Regnum со ссылкой на военнослужащих сообщило, что мобилизованных из Саратовской области едва не отправили на передовую без оружия и бронежилетов, однако благодаря усилиям командования воинской части эшелон с ними вернули из Херсонской области в Крым."В связи с информацией в СМИ о ситуации с мобилизованными саратовцами, направленными на дальнейшее боевое слаживание, пообщался с командованием военной части. Ребята сейчас находятся на территории Республики Крым. С ними будут проводить занятия по тактике ведения боя в различных условиях. Оружие и бронезащита министерством обороны им сейчас доставляется. С командованием остаемся на связи. Если будет нужна какая-либо дополнительная помощь от региона, обязательно ее окажем", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Ранее Бусаргин сообщил, что власти региона за счет областного бюджета закупили для жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, теплые спальники, рюкзаки, непромокаемые плащи, термобелье, утеплённые резиновые сапоги, перчатки, балаклавы, тёплые стельки для обуви, шапки, а также для организации лагерей в полевых условиях - генераторы, тепловые пушки, радиостанции, полевые водогрейки и наборы инструментов.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
https://ria.ru/20221013/strelba-1823803588.html
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россия, саратовская область, частичная мобилизация в россии, роман бусаргин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Саратовская область, Частичная мобилизация в России, Роман Бусаргин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине
18:05 13.10.2022 (обновлено: 18:21 13.10.2022)
 
Минобороны обеспечит мобилизованных саратовцев оружием и бронежилетами

Глава Саратовской области Бусаргин: Минобороны обеспечит мобилизованных жителей оружием

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке
Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ обеспечит оружием и бронежилетами жителей Саратовской области, которые призваны в рамках частичной мобилизации и сейчас на территории Крыма обучаются тактике ведения боя в различных условиях, заявил губернатор области Роман Бусаргин.
Ранее агентство Regnum со ссылкой на военнослужащих сообщило, что мобилизованных из Саратовской области едва не отправили на передовую без оружия и бронежилетов, однако благодаря усилиям командования воинской части эшелон с ними вернули из Херсонской области в Крым.
Мобилизованные граждане во время учений - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
17:32Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало видео обучения мобилизованных стрельбе в ночное время
"В связи с информацией в СМИ о ситуации с мобилизованными саратовцами, направленными на дальнейшее боевое слаживание, пообщался с командованием военной части. Ребята сейчас находятся на территории Республики Крым. С ними будут проводить занятия по тактике ведения боя в различных условиях. Оружие и бронезащита министерством обороны им сейчас доставляется. С командованием остаемся на связи. Если будет нужна какая-либо дополнительная помощь от региона, обязательно ее окажем", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Ранее Бусаргин сообщил, что власти региона за счет областного бюджета закупили для жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, теплые спальники, рюкзаки, непромокаемые плащи, термобелье, утеплённые резиновые сапоги, перчатки, балаклавы, тёплые стельки для обуви, шапки, а также для организации лагерей в полевых условиях - генераторы, тепловые пушки, радиостанции, полевые водогрейки и наборы инструментов.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
Военная подготовка мобилизованных в регионах России - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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В ДНР ветераны ополчения передадут опыт мобилизованным бойцам
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСаратовская областьЧастичная мобилизация в РоссииРоман БусаргинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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