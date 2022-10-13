18:05 13.10.2022 (обновлено: 18:21 13.10.2022)
Минобороны обеспечит мобилизованных саратовцев оружием и бронежилетами
Глава Саратовской области Бусаргин: Минобороны обеспечит мобилизованных жителей оружием
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке
Военнослужащие из числа мобилизованных на занятиях по военной подготовке. Архивное фото
САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости. Министерство обороны РФ обеспечит оружием и бронежилетами жителей Саратовской области, которые призваны в рамках частичной мобилизации и сейчас на территории Крыма обучаются тактике ведения боя в различных условиях, заявил губернатор области Роман Бусаргин.
Ранее агентство Regnum со ссылкой на военнослужащих сообщило, что мобилизованных из Саратовской области едва не отправили на передовую без оружия и бронежилетов, однако благодаря усилиям командования воинской части эшелон с ними вернули из Херсонской области в Крым.
"В связи с информацией в СМИ о ситуации с мобилизованными саратовцами, направленными на дальнейшее боевое слаживание, пообщался с командованием военной части. Ребята сейчас находятся на территории Республики Крым. С ними будут проводить занятия по тактике ведения боя в различных условиях. Оружие и бронезащита министерством обороны им сейчас доставляется. С командованием остаемся на связи. Если будет нужна какая-либо дополнительная помощь от региона, обязательно ее окажем", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Ранее Бусаргин сообщил, что власти региона за счет областного бюджета закупили для жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации, теплые спальники, рюкзаки, непромокаемые плащи, термобелье, утеплённые резиновые сапоги, перчатки, балаклавы, тёплые стельки для обуви, шапки, а также для организации лагерей в полевых условиях - генераторы, тепловые пушки, радиостанции, полевые водогрейки и наборы инструментов.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.