https://ria.ru/20221013/eaes-1823566889.html

Россия может участвовать в проекте ГЭС в Киргизии, заявили в ЕАЭС

Россия может участвовать в проекте ГЭС в Киргизии, заявили в ЕАЭС - РИА Новости, 13.10.2022

Россия может участвовать в проекте ГЭС в Киргизии, заявили в ЕАЭС

Россия могла бы внести свою лепту в строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T05:18

2022-10-13T05:18

2022-10-13T05:33

экономика

киргизия

россия

узбекистан

русгидро

евразийская экономическая комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151409/01/1514090194_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_c3b7d5634d24e0c7242fea356dd4e57e.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия могла бы внести свою лепту в строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.Министр отметил, что между РФ и Киргизией действует стратегическое партнерство в области гидроэнергетики.В 2012 году Россия и Киргизия заключили соглашение о строительстве в Киргизии на реке Нарын Верхне-Нарынского каскада ГЭС, состоящего из четырех станций и Камбаратинской ГЭС-1. Общая запланированная мощность каскада должна была составить 237,7 МВт. Для строительства каскада было создано ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции", половина которого принадлежала "Русгидро" с российской стороны, вторая половина - ОАО "Электрические станции" со стороны Киргизии.Но в 2016 году парламент Киргизии в одностороннем порядке расторг соглашение о строительстве каскада. К тому моменту "Русгидро" вложила в проект 37 миллионов долларов собственных средств и впоследствии потребовала вернуть их. В феврале 2022 года кабмин Киргизии заявил, что спор между российской компанией и правительством республики по этому вопросу урегулирован.Министерство энергетики Узбекистана не исключает возвращения России в проект строительства Камбаратинской ГЭС-1, заявлял РИА Новости в июне министр энергетики республики Доскул Бекмурзаев.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/eaes-1823564778.html

киргизия

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, киргизия, россия, узбекистан, русгидро, евразийская экономическая комиссия