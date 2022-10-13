05:18 13.10.2022 (обновлено: 05:33 13.10.2022)
Россия может участвовать в проекте ГЭС в Киргизии, заявили в ЕАЭС
Министр ЕАЭС Кожошев: Россия может участвовать в проекте Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Машинный зал Камбаратинской ГЭС в Киргизии. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Россия могла бы внести свою лепту в строительство Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии, заявил РИА Новости министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.
"Сейчас в Кыргызстане самый большой проект в сфере гидроэнергетики - это Камбаратинской ГЭС, где будут участвовать наши соседние страны. Российская Федерация, я думаю, тоже свою лепту будет вносить", - сказал Кожошев в кулуарах Российской энергетической недели.
Министр отметил, что между РФ и Киргизией действует стратегическое партнерство в области гидроэнергетики.
В 2012 году Россия и Киргизия заключили соглашение о строительстве в Киргизии на реке Нарын Верхне-Нарынского каскада ГЭС, состоящего из четырех станций и Камбаратинской ГЭС-1. Общая запланированная мощность каскада должна была составить 237,7 МВт. Для строительства каскада было создано ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции", половина которого принадлежала "Русгидро" с российской стороны, вторая половина - ОАО "Электрические станции" со стороны Киргизии.
Но в 2016 году парламент Киргизии в одностороннем порядке расторг соглашение о строительстве каскада. К тому моменту "Русгидро" вложила в проект 37 миллионов долларов собственных средств и впоследствии потребовала вернуть их. В феврале 2022 года кабмин Киргизии заявил, что спор между российской компанией и правительством республики по этому вопросу урегулирован.
Министерство энергетики Узбекистана не исключает возвращения России в проект строительства Камбаратинской ГЭС-1, заявлял РИА Новости в июне министр энергетики республики Доскул Бекмурзаев.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.