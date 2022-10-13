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ГИБДД подтвердила гибель мальчика под колесами автобуса в Москве - РИА Новости, 13.10.2022
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ГИБДД подтвердила гибель мальчика под колесами автобуса в Москве
ГИБДД подтвердила гибель мальчика под колесами автобуса в Москве - РИА Новости, 13.10.2022
ГИБДД подтвердила гибель мальчика под колесами автобуса в Москве
ГИБДД Москвы уточнила, что в аварии на юго-западе Москвы погиб мальчик - он оказался под колесами автобуса, пересекая "зебру" на самокате. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:48
2022-10-13T17:48
происшествия
авто
москва
ясенево
гибдд мвд рф
угибдд
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ГИБДД Москвы уточнила, что в аварии на юго-западе Москвы погиб мальчик - он оказался под колесами автобуса, пересекая "зебру" на самокате.Ранее информированный источник сообщил РИА Новости об аварии на Литовском бульваре в районе Ясенево: ребенок попал под колеса машины, перебегая дорогу.По предварительной информации столичной ГАИ, водитель рейсового автобуса наехал на ребенка, который пересекал дорогу на самокате в зоне пешеходного перехода."В результате дорожной аварии мальчик от полученных травм скончался на месте", - говорится в УГИБДД в Telegram-канале.На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Выясняются обстоятельства трагедии.
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происшествия, авто, москва, ясенево, гибдд мвд рф, угибдд, дтп
Происшествия, Авто, Москва, Ясенево, ГИБДД МВД РФ, УГИБДД, ДТП
17:48 13.10.2022
 
ГИБДД подтвердила гибель мальчика под колесами автобуса в Москве

На юго-западе Москвы под колесами автобуса погиб мальчик, пересекавший "зебру" на самокате

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ГИБДД Москвы уточнила, что в аварии на юго-западе Москвы погиб мальчик - он оказался под колесами автобуса, пересекая "зебру" на самокате.
Ранее информированный источник сообщил РИА Новости об аварии на Литовском бульваре в районе Ясенево: ребенок попал под колеса машины, перебегая дорогу.
По предварительной информации столичной ГАИ, водитель рейсового автобуса наехал на ребенка, который пересекал дорогу на самокате в зоне пешеходного перехода.
"В результате дорожной аварии мальчик от полученных травм скончался на месте", - говорится в УГИБДД в Telegram-канале.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Выясняются обстоятельства трагедии.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:23
В Санкт-Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса
 
ПроисшествияАвтоМоскваЯсеневоГИБДД МВД РФУГИБДДДТП
 
 
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