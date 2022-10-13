https://ria.ru/20221013/dtp-1823786790.html

На юго-западе Москвы машина задавали ребенка

На юго-западе Москвы машина задавали ребенка - РИА Новости, 13.10.2022

На юго-западе Москвы машина задавали ребенка

Ребенок выбежал на проезжую часть на юго-западе Москвы, попал под колеса машины и погиб, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:52

2022-10-13T16:52

2022-10-13T16:52

происшествия

авто

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ребенок выбежал на проезжую часть на юго-западе Москвы, попал под колеса машины и погиб, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, авария произошла в четверг на Литовском бульваре."По предварительным данным, произошел наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть. Ребенок погиб", - сказал источник, не уточняя деталей произошедшего.В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии. "Произошел наезд на пешехода. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали в полиции.

https://ria.ru/20221013/dtp-1823695544.html

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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, дтп