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На юго-западе Москвы машина задавила ребенка - РИА Новости, 13.10.2022
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На юго-западе Москвы машина задавали ребенка
На юго-западе Москвы машина задавали ребенка - РИА Новости, 13.10.2022
На юго-западе Москвы машина задавали ребенка
Ребенок выбежал на проезжую часть на юго-западе Москвы, попал под колеса машины и погиб, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:52
2022-10-13T16:52
происшествия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ребенок выбежал на проезжую часть на юго-западе Москвы, попал под колеса машины и погиб, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, авария произошла в четверг на Литовском бульваре."По предварительным данным, произошел наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть. Ребенок погиб", - сказал источник, не уточняя деталей произошедшего.В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии. "Произошел наезд на пешехода. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали в полиции.
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, дтп
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ, ДТП
16:52 13.10.2022
 
На юго-западе Москвы машина задавали ребенка

На юго-западе Москвы машина задавила ребенка, который выбежал на проезжую часть

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи на улице в Москве
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи на улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Ребенок выбежал на проезжую часть на юго-западе Москвы, попал под колеса машины и погиб, сообщил РИА Новости информированный источник.
По его словам, авария произошла в четверг на Литовском бульваре.
"По предварительным данным, произошел наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть. Ребенок погиб", - сказал источник, не уточняя деталей произошедшего.
В столичном главке МВД подтвердили РИА Новости факт аварии. "Произошел наезд на пешехода. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего", - рассказали в полиции.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:23
В Санкт-Петербурге столкнулись два рейсовых автобуса
 
ПроисшествияАвтоМоскваГИБДД МВД РФДТП
 
 
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