https://ria.ru/20221013/druzhba-1823746206.html
Польский оператор подтвердил начало ремонта на нефтепроводе "Дружба"
Польский оператор подтвердил начало ремонта на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 13.10.2022
Польский оператор подтвердил начало ремонта на нефтепроводе "Дружба"
Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern начал работы по ремонту поврежденной нити трубопровода, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:14
2022-10-13T15:14
2022-10-13T15:18
в мире
германия
польша
россия
нефть
нефтепровод "дружба"
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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern начал работы по ремонту поврежденной нити трубопровода, говорится в сообщении компании.Ранее Pern информировал о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию."Технические службы Pern уже начали ремонт негерметичного трубопровода, который поставляет нефть немецким клиентам. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее восстановить работу шины и полностью возобновить прокачку сырья", - говорится в сообщении.Оператор пояснил, что минувшей ночью "проводились работы по очистке трубопровода от оставшейся в нем нефти, что создало безопасные условия для работ по устранению неисправности". Одновременно проводится "анализ, связанный с установлением причиной происшествия". Также на месте постоянно работают службы по охране окружающей среды и рекультивации земель.Ранее Pern отмечал, что не обнаружил вины третьих лиц в разгерметизации трубопровода и разливе нефти.
https://ria.ru/20221012/avariya-1823524331.html
https://ria.ru/20221013/druzhba-1823623762.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, польша, россия, нефть, нефтепровод "дружба"
В мире, Германия, Польша, Россия, Нефть, Нефтепровод "Дружба"
15:14 13.10.2022 (обновлено: 15:18 13.10.2022)
Польский оператор подтвердил начало ремонта на нефтепроводе "Дружба"
Польский оператор Pern подтвердил начало ремонта поврежденной нитки нефтепровода "Дружба"
ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern начал работы по ремонту поврежденной нити трубопровода, говорится в сообщении компании.
Ранее Pern информировал о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию
.
"Технические службы Pern уже начали ремонт негерметичного трубопровода, который поставляет нефть немецким клиентам. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее восстановить работу шины и полностью возобновить прокачку сырья", - говорится в сообщении.
Оператор пояснил, что минувшей ночью "проводились работы по очистке трубопровода от оставшейся в нем нефти, что создало безопасные условия для работ по устранению неисправности". Одновременно проводится "анализ, связанный с установлением причиной происшествия". Также на месте постоянно работают службы по охране окружающей среды и рекультивации земель.
Ранее Pern отмечал, что не обнаружил вины третьих лиц в разгерметизации трубопровода и разливе нефти.