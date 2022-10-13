https://ria.ru/20221013/druzhba-1823746206.html

Польский оператор подтвердил начало ремонта на нефтепроводе "Дружба"

Польский оператор подтвердил начало ремонта на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 13.10.2022

Польский оператор подтвердил начало ремонта на нефтепроводе "Дружба"

Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern начал работы по ремонту поврежденной нити трубопровода, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:14

2022-10-13T15:14

2022-10-13T15:18

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нефть

нефтепровод "дружба"

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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern начал работы по ремонту поврежденной нити трубопровода, говорится в сообщении компании.Ранее Pern информировал о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию."Технические службы Pern уже начали ремонт негерметичного трубопровода, который поставляет нефть немецким клиентам. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее восстановить работу шины и полностью возобновить прокачку сырья", - говорится в сообщении.Оператор пояснил, что минувшей ночью "проводились работы по очистке трубопровода от оставшейся в нем нефти, что создало безопасные условия для работ по устранению неисправности". Одновременно проводится "анализ, связанный с установлением причиной происшествия". Также на месте постоянно работают службы по охране окружающей среды и рекультивации земель.Ранее Pern отмечал, что не обнаружил вины третьих лиц в разгерметизации трубопровода и разливе нефти.

https://ria.ru/20221012/avariya-1823524331.html

https://ria.ru/20221013/druzhba-1823623762.html

германия

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, польша, россия, нефть, нефтепровод "дружба"