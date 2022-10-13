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Польский оператор подтвердил начало ремонта на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 13.10.2022
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Польский оператор подтвердил начало ремонта на нефтепроводе "Дружба"
Польский оператор подтвердил начало ремонта на нефтепроводе "Дружба" - РИА Новости, 13.10.2022
Польский оператор подтвердил начало ремонта на нефтепроводе "Дружба"
Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern начал работы по ремонту поврежденной нити трубопровода, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:14
2022-10-13T15:18
в мире
германия
польша
россия
нефть
нефтепровод "дружба"
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ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern начал работы по ремонту поврежденной нити трубопровода, говорится в сообщении компании.Ранее Pern информировал о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию."Технические службы Pern уже начали ремонт негерметичного трубопровода, который поставляет нефть немецким клиентам. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее восстановить работу шины и полностью возобновить прокачку сырья", - говорится в сообщении.Оператор пояснил, что минувшей ночью "проводились работы по очистке трубопровода от оставшейся в нем нефти, что создало безопасные условия для работ по устранению неисправности". Одновременно проводится "анализ, связанный с установлением причиной происшествия". Также на месте постоянно работают службы по охране окружающей среды и рекультивации земель.Ранее Pern отмечал, что не обнаружил вины третьих лиц в разгерметизации трубопровода и разливе нефти.
https://ria.ru/20221012/avariya-1823524331.html
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в мире, германия, польша, россия, нефть, нефтепровод "дружба"
В мире, Германия, Польша, Россия, Нефть, Нефтепровод "Дружба"
15:14 13.10.2022 (обновлено: 15:18 13.10.2022)
 
Польский оператор подтвердил начало ремонта на нефтепроводе "Дружба"

Польский оператор Pern подтвердил начало ремонта поврежденной нитки нефтепровода "Дружба"

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern начал работы по ремонту поврежденной нити трубопровода, говорится в сообщении компании.
Ранее Pern информировал о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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Премьер Польши прокомментировал аварию на нефтепроводе "Дружба"
"Технические службы Pern уже начали ремонт негерметичного трубопровода, который поставляет нефть немецким клиентам. Цель состоит в том, чтобы как можно быстрее восстановить работу шины и полностью возобновить прокачку сырья", - говорится в сообщении.
Оператор пояснил, что минувшей ночью "проводились работы по очистке трубопровода от оставшейся в нем нефти, что создало безопасные условия для работ по устранению неисправности". Одновременно проводится "анализ, связанный с установлением причиной происшествия". Также на месте постоянно работают службы по охране окружающей среды и рекультивации земель.
Ранее Pern отмечал, что не обнаружил вины третьих лиц в разгерметизации трубопровода и разливе нефти.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок
 
В миреГерманияПольшаРоссияНефтьНефтепровод "Дружба"
 
 
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