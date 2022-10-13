https://ria.ru/20221013/druzhba-1823739436.html

В Польше приступили к ремонту поврежденного участка "Дружбы"

В Польше приступили к ремонту поврежденного участка "Дружбы" - РИА Новости, 13.10.2022

В Польше приступили к ремонту поврежденного участка "Дружбы"

В Польше приступили к ремонту повреждённого участка нефтепровода "Дружба", передает агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного правительства республики по... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:57

2022-10-13T14:57

2022-10-13T14:57

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германия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Польше приступили к ремонту повреждённого участка нефтепровода "Дружба", передает агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера."Ремонтные работы на трубопроводе, по которому российская нефть поставлялась в Германию, уже начались, и Польша не считает, что инцидент был диверсией", - сообщил агентству Бергер."Все указывает на естественные причины, проблемы в материале, конечно, участок с трещиной будет исследован. Так что на данный момент у нас нет информации, которая могла бы указывать на диверсию", - заявил Бергер. По его словам, утечка была вызвана "относительно большой" трещиной в трубопроводе.В среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.Вечером в Pern заявили, что после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, технические службы компании локализировали место утечки.

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823338732.html

https://ria.ru/20221012/avariya-1823524331.html

польша

германия

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польша, в мире, германия