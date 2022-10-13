https://ria.ru/20221013/druzhba-1823739436.html
В Польше приступили к ремонту поврежденного участка "Дружбы"
В Польше приступили к ремонту поврежденного участка "Дружбы" - РИА Новости, 13.10.2022
В Польше приступили к ремонту поврежденного участка "Дружбы"
В Польше приступили к ремонту повреждённого участка нефтепровода "Дружба", передает агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного правительства республики по... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:57
2022-10-13T14:57
2022-10-13T14:57
польша
в мире
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Польше приступили к ремонту повреждённого участка нефтепровода "Дружба", передает агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера."Ремонтные работы на трубопроводе, по которому российская нефть поставлялась в Германию, уже начались, и Польша не считает, что инцидент был диверсией", - сообщил агентству Бергер."Все указывает на естественные причины, проблемы в материале, конечно, участок с трещиной будет исследован. Так что на данный момент у нас нет информации, которая могла бы указывать на диверсию", - заявил Бергер. По его словам, утечка была вызвана "относительно большой" трещиной в трубопроводе.В среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.Вечером в Pern заявили, что после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, технические службы компании локализировали место утечки.
https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823338732.html
https://ria.ru/20221012/avariya-1823524331.html
польша
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире, германия
В Польше приступили к ремонту поврежденного участка "Дружбы"
В Польше приступили к ремонту поврежденного участка нефтепровода "Дружба"
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
В Польше приступили к ремонту повреждённого участка нефтепровода "Дружба", передает
агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера.
"Ремонтные работы на трубопроводе, по которому российская нефть поставлялась в Германию
, уже начались, и Польша не считает, что инцидент был диверсией", - сообщил агентству Бергер.
"Все указывает на естественные причины, проблемы в материале, конечно, участок с трещиной будет исследован. Так что на данный момент у нас нет информации, которая могла бы указывать на диверсию", - заявил Бергер. По его словам, утечка была вызвана "относительно большой" трещиной в трубопроводе.
В среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.
Вечером в Pern заявили, что после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, технические службы компании локализировали место утечки.