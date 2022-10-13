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В Польше приступили к ремонту поврежденного участка "Дружбы" - РИА Новости, 13.10.2022
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В Польше приступили к ремонту поврежденного участка "Дружбы"
В Польше приступили к ремонту поврежденного участка "Дружбы" - РИА Новости, 13.10.2022
В Польше приступили к ремонту поврежденного участка "Дружбы"
В Польше приступили к ремонту повреждённого участка нефтепровода "Дружба", передает агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного правительства республики по... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:57
2022-10-13T14:57
польша
в мире
германия
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Польше приступили к ремонту повреждённого участка нефтепровода "Дружба", передает агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера."Ремонтные работы на трубопроводе, по которому российская нефть поставлялась в Германию, уже начались, и Польша не считает, что инцидент был диверсией", - сообщил агентству Бергер."Все указывает на естественные причины, проблемы в материале, конечно, участок с трещиной будет исследован. Так что на данный момент у нас нет информации, которая могла бы указывать на диверсию", - заявил Бергер. По его словам, утечка была вызвана "относительно большой" трещиной в трубопроводе.В среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.Вечером в Pern заявили, что после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, технические службы компании локализировали место утечки.
https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823338732.html
https://ria.ru/20221012/avariya-1823524331.html
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польша, в мире, германия
Польша, В мире, Германия
14:57 13.10.2022
 
В Польше приступили к ремонту поврежденного участка "Дружбы"

В Польше приступили к ремонту поврежденного участка нефтепровода "Дружба"

© AP Photo / Bela SzandelszkyНефтепровод "Дружба"
Нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Нефтепровод "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Польше приступили к ремонту повреждённого участка нефтепровода "Дружба", передает агентство Рейтер со ссылкой на уполномоченного правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуша Бергера.
"Ремонтные работы на трубопроводе, по которому российская нефть поставлялась в Германию, уже начались, и Польша не считает, что инцидент был диверсией", - сообщил агентству Бергер.
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"Все указывает на естественные причины, проблемы в материале, конечно, участок с трещиной будет исследован. Так что на данный момент у нас нет информации, которая могла бы указывать на диверсию", - заявил Бергер. По его словам, утечка была вызвана "относительно большой" трещиной в трубопроводе.
В среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.
Вечером в Pern заявили, что после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, технические службы компании локализировали место утечки.
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