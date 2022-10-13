https://ria.ru/20221013/druzhba-1823623762.html
Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок
Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок - РИА Новости, 13.10.2022
Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок
Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию, заявил журналистам вице-президент "Транснефти"... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:10
2022-10-13T11:10
2022-10-13T11:41
россия
польша
германия
транснефть
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию, заявил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в кулуарах Российской энергетической недели."Транспортировку мы не сокращали. У нас идет плановая", - сказал Андронов, комментируя вопрос о поставках нефти по "Дружбе" после обнаруженной на польском участке утечки.Он пояснил, что "Транснефть" поставляет нефть в Польшу, а дальше уже польский оператор осуществляет поставки в Германию. При этом на уточняющий вопрос, сохранились ли плановые объемы поставок и в Польшу, и в Германию, Андронов ответил: "Да"."Не сокращались (поставки - ред.), то есть они (Польша - ред.) справились", - заключил вице-президент "Транснефти".В среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.Вечером в среду в Pern заявили, что после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, технические службы компании локализировали место утечки. При этом, по результатам осмотра, вины третьих лиц в утечке не выявлено.
https://ria.ru/20221012/avariya-1823524331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, германия, транснефть, в мире
Россия, Польша, Германия, Транснефть, В мире
11:10 13.10.2022 (обновлено: 11:41 13.10.2022)
Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок
"Транснефть": утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию, заявил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в кулуарах Российской энергетической недели.
"Транспортировку мы не сокращали. У нас идет плановая", - сказал Андронов, комментируя вопрос о поставках нефти по "Дружбе" после обнаруженной на польском участке утечки.
Он пояснил, что "Транснефть"
поставляет нефть в Польшу, а дальше уже польский оператор осуществляет поставки в Германию. При этом на уточняющий вопрос, сохранились ли плановые объемы поставок и в Польшу, и в Германию, Андронов ответил: "Да".
"Не сокращались (поставки - ред.), то есть они (Польша - ред.) справились", - заключил вице-президент "Транснефти".
В среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.
Вечером в среду в Pern заявили, что после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, технические службы компании локализировали место утечки. При этом, по результатам осмотра, вины третьих лиц в утечке не выявлено.