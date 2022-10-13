https://ria.ru/20221013/druzhba-1823623762.html

Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок

Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок - РИА Новости, 13.10.2022

Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок

Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию, заявил журналистам вице-президент "Транснефти"... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:10

2022-10-13T11:10

2022-10-13T11:41

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Утечка нефти на польском участке "Дружбы" не привела к падению поставок из России ни в Польшу, ни в Германию, заявил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в кулуарах Российской энергетической недели."Транспортировку мы не сокращали. У нас идет плановая", - сказал Андронов, комментируя вопрос о поставках нефти по "Дружбе" после обнаруженной на польском участке утечки.Он пояснил, что "Транснефть" поставляет нефть в Польшу, а дальше уже польский оператор осуществляет поставки в Германию. При этом на уточняющий вопрос, сохранились ли плановые объемы поставок и в Польшу, и в Германию, Андронов ответил: "Да"."Не сокращались (поставки - ред.), то есть они (Польша - ред.) справились", - заключил вице-президент "Транснефти".В среду польский трубопроводный оператор Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.Вечером в среду в Pern заявили, что после удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным нефтепроводом, технические службы компании локализировали место утечки. При этом, по результатам осмотра, вины третьих лиц в утечке не выявлено.

https://ria.ru/20221012/avariya-1823524331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, польша, германия, транснефть, в мире