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Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины дронами-камикадзе - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины дронами-камикадзе
Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины дронами-камикадзе - РИА Новости, 13.10.2022
Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины дронами-камикадзе
Минобороны РФ показало видео с многочисленными эпизодами уничтожения бронетехники украинских войск барражирующими боеприпасами "Ланцет". РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:40
2022-10-13T16:40
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
безопасность
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с многочисленными эпизодами уничтожения бронетехники украинских войск барражирующими боеприпасами "Ланцет".На кадрах, в частности, демонстрируется применение улучшенного "Ланцета" по танкам и гаубицам украинских войск. Например, показано как дрон пикирует на украинский танк, движущийся в лесном массиве по грунтовой дороге.Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, российские военные в рамках спецоперации начали использовать улучшенные беспилотники "Ланцет". Против бронетехники, в частности, применяются "Ланцеты" с кумулятивной боевой частью.Дроны по сравнению с базовой версией имеют более могущественную боевую часть в 5 килограммов и увеличенную продолжительность полета. Характерная особенность нового "Ланцета" - одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение.В Минобороны сообщили, что на представленных кадрах демонстрируются удары барражирующими боеприпасами на Николаево-Криворожском направлении. Беспилотники, согласно данным ведомства, применяли Воздушно-десантные войска."В результате применения БПЛА уничтожены несколько танков, самоходные артиллерийские установки, колесная техника, в том числе поставляемые странами НАТО", - уточнили в министерстве.
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украина, россия, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Безопасность
16:40 13.10.2022
 
Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины дронами-камикадзе

Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины барражирующими боеприпасами "Ланцет"

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военнослужащих ВСУ.
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с многочисленными эпизодами уничтожения бронетехники украинских войск барражирующими боеприпасами "Ланцет".
На кадрах, в частности, демонстрируется применение улучшенного "Ланцета" по танкам и гаубицам украинских войск. Например, показано как дрон пикирует на украинский танк, движущийся в лесном массиве по грунтовой дороге.
Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, российские военные в рамках спецоперации начали использовать улучшенные беспилотники "Ланцет". Против бронетехники, в частности, применяются "Ланцеты" с кумулятивной боевой частью.
Дроны по сравнению с базовой версией имеют более могущественную боевую часть в 5 килограммов и увеличенную продолжительность полета. Характерная особенность нового "Ланцета" - одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение.
В Минобороны сообщили, что на представленных кадрах демонстрируются удары барражирующими боеприпасами на Николаево-Криворожском направлении. Беспилотники, согласно данным ведомства, применяли Воздушно-десантные войска.
"В результате применения БПЛА уничтожены несколько танков, самоходные артиллерийские установки, колесная техника, в том числе поставляемые странами НАТО", - уточнили в министерстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОБезопасность
 
 
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