https://ria.ru/20221013/drony-1823781782.html

Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины дронами-камикадзе

Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины дронами-камикадзе - РИА Новости, 13.10.2022

Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины дронами-камикадзе

Минобороны РФ показало видео с многочисленными эпизодами уничтожения бронетехники украинских войск барражирующими боеприпасами "Ланцет". РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:40

2022-10-13T16:40

2022-10-13T16:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с многочисленными эпизодами уничтожения бронетехники украинских войск барражирующими боеприпасами "Ланцет".На кадрах, в частности, демонстрируется применение улучшенного "Ланцета" по танкам и гаубицам украинских войск. Например, показано как дрон пикирует на украинский танк, движущийся в лесном массиве по грунтовой дороге.Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, российские военные в рамках спецоперации начали использовать улучшенные беспилотники "Ланцет". Против бронетехники, в частности, применяются "Ланцеты" с кумулятивной боевой частью.Дроны по сравнению с базовой версией имеют более могущественную боевую часть в 5 килограммов и увеличенную продолжительность полета. Характерная особенность нового "Ланцета" - одно большое X-образное крыло и X-образное хвостовое оперение.В Минобороны сообщили, что на представленных кадрах демонстрируются удары барражирующими боеприпасами на Николаево-Криворожском направлении. Беспилотники, согласно данным ведомства, применяли Воздушно-десантные войска."В результате применения БПЛА уничтожены несколько танков, самоходные артиллерийские установки, колесная техника, в том числе поставляемые странами НАТО", - уточнили в министерстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, нато, безопасность