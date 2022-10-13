https://ria.ru/20221013/donetsk-1823790187.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 13.10.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:02

2022-10-13T17:02

2022-10-13T17:02

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района погиб мужчина 1956 года рождения. Кроме того, один человек получил ранение. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221013/donbass-1823765542.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика