https://ria.ru/20221013/donetsk-1823790187.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 13.10.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:02
2022-10-13T17:02
2022-10-13T17:02
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района погиб мужчина 1956 года рождения. Кроме того, один человек получил ранение. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221013/donbass-1823765542.html
донецк (днр)
петровский район
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка погиб мужчина