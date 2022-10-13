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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 13.10.2022
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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 13.10.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина
Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:02
2022-10-13T17:02
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате обстрела Петровского района погиб мужчина 1956 года рождения. Кроме того, один человек получил ранение. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
петровский район
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика
17:02 13.10.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка погиб мужчина

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОкно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате ночного обстрела
Окно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате ночного обстрела - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости
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Окно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате ночного обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Мужчина погиб при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил в четверг мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района погиб мужчина 1956 года рождения. Кроме того, один человек получил ранение. Информация уточняется", - написал он в своем Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
16:00Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и еще три населенных пункта в ДНР
 
В миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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