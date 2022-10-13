https://ria.ru/20221013/donetsk-1823692406.html
Украинские войска обстреляли больницу в Донецке
Украинские войска обстреляли больницу в Донецке - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские войска обстреляли больницу в Донецке
Украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:15
2022-10-13T13:15
2022-10-13T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали больницу № 21 по проспекту Кремлевскому в Куйбышевском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221013/dnr-1823689031.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
13:15 13.10.2022 (обновлено: 13:20 13.10.2022)
Украинские войска обстреляли больницу в Донецке
Украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка