https://ria.ru/20221013/donetsk-1823692406.html

Украинские войска обстреляли больницу в Донецке

Украинские войска обстреляли больницу в Донецке - РИА Новости, 13.10.2022

Украинские войска обстреляли больницу в Донецке

Украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:15

2022-10-13T13:15

2022-10-13T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали больницу № 21 по проспекту Кремлевскому в Куйбышевском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221013/dnr-1823689031.html

донецк (днр)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика