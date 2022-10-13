Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли три района Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 8.03 и 8.06 украинские военные, по данным ведомства, выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.