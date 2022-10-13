https://ria.ru/20221013/donetsk-1823584348.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за 15 минут обстреляли три района Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:01

2022-10-13T09:01

2022-10-13T09:01

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

нато

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ДОНЕЦК, 13 окт – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли три района Донецка, выпустив восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 8.03 и 8.06 украинские военные, по данным ведомства, выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Кировскому районам города.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221013/kherson-1823583855.html

https://ria.ru/20221012/obstrel-1823515249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, нато