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В ДНР ветераны ополчения передадут опыт мобилизованным бойцам - РИА Новости, 13.10.2022
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В ДНР ветераны ополчения передадут опыт мобилизованным бойцам
В ДНР ветераны ополчения передадут опыт мобилизованным бойцам - РИА Новости, 13.10.2022
В ДНР ветераны ополчения передадут опыт мобилизованным бойцам
Ветераны ополчения Донецкой Народной Республики, защищавшие ДНР с 2014 года, передают боевой опыт мобилизованным бойцам республики, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:45
2022-10-13T17:45
безопасность
владимир путин
россия
украина
донбасс
донецкая народная республика
частичная мобилизация в россии
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Ветераны ополчения Донецкой Народной Республики, защищавшие ДНР с 2014 года, передают боевой опыт мобилизованным бойцам республики, сообщает корреспондент РИА Новости."Мы обучаемся стрельбе, обучаемся тактическим передвижениям, обучаемся в условиях, максимально приближенных к боевым действиям. Люди, никогда ранее не державшие в руках оружие, его осваивают", - заявил РИА Новости новобранец 9 полка Народной милиции ДНР.В свою очередь заместитель комбата 9 полка Народной милиции ДНР с позывным "Хохол" сообщил, что подготовка мобилизованных проходит стремительно."Времени у нас очень мало. Максимум две недели люди проводят здесь на полигоне. Обучаются азам стрельбы, азам тактической подготовки, передвижениям в бою. В первую очередь, естественно, тактическая медицина. Так, чтобы каждый мог раненного товарища вынести и перевязать, оказав первую доврачебную медицинскую помощь. Времени у нас мало, но парни все добровольцы. Молодцы. Совершенно разные возрастные категории. Но у всех есть стержень, все знают куда идут. И у всех есть мотивация. Победа будет за нами!" - заявил заместитель комбата 9 полка РИА Новости.По его словам, к подготовке мобилизованных полк привлек ветеранов ополчения ДНР, защищавших республику с 2014 года.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221013/strelba-1823803588.html
https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823704322.html
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украина
донбасс
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безопасность, владимир путин, россия, украина, донбасс, донецкая народная республика, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Частичная мобилизация в России
17:45 13.10.2022
 
В ДНР ветераны ополчения передадут опыт мобилизованным бойцам

В ДНР ветераны ополчения обучают мобилизованных бойцов стрельбе и тактике

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных в регионах России
Военная подготовка мобилизованных в регионах России - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военная подготовка мобилизованных в регионах России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Ветераны ополчения Донецкой Народной Республики, защищавшие ДНР с 2014 года, передают боевой опыт мобилизованным бойцам республики, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Мы обучаемся стрельбе, обучаемся тактическим передвижениям, обучаемся в условиях, максимально приближенных к боевым действиям. Люди, никогда ранее не державшие в руках оружие, его осваивают", - заявил РИА Новости новобранец 9 полка Народной милиции ДНР.
Мобилизованные граждане во время учений - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
17:32Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало видео обучения мобилизованных стрельбе в ночное время
В свою очередь заместитель комбата 9 полка Народной милиции ДНР с позывным "Хохол" сообщил, что подготовка мобилизованных проходит стремительно.
"Времени у нас очень мало. Максимум две недели люди проводят здесь на полигоне. Обучаются азам стрельбы, азам тактической подготовки, передвижениям в бою. В первую очередь, естественно, тактическая медицина. Так, чтобы каждый мог раненного товарища вынести и перевязать, оказав первую доврачебную медицинскую помощь. Времени у нас мало, но парни все добровольцы. Молодцы. Совершенно разные возрастные категории. Но у всех есть стержень, все знают куда идут. И у всех есть мотивация. Победа будет за нами!" - заявил заместитель комбата 9 полка РИА Новости.
По его словам, к подготовке мобилизованных полк привлек ветеранов ополчения ДНР, защищавших республику с 2014 года.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13:40Специальная военная операция на Украине
Красноярский военком рассказал об условиях жизни мобилизованных
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаЧастичная мобилизация в России
 
 
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