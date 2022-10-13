https://ria.ru/20221013/donbass-1823590748.html
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации
Более 100 мирных жителей погибли в Луганской народной республике с 17 февраля, украинские войска выпустили по ее территории более 10 тысяч боеприпасов, включая... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:38
2022-10-13T09:38
2022-10-13T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823131427_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_74a04571c12e4b12b251c81117daf66d.jpg
ЛУГАНСК, 13 окт – РИА Новости. Более 100 мирных жителей погибли в Луганской народной республике с 17 февраля, украинские войска выпустили по ее территории более 10 тысяч боеприпасов, включая 359 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За период с начала СВО представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 1205 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником по населенным пунктам республики применено более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (359 ракет),", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за этот период от агрессии вооруженных формирований Украины погибли 103 мирных жителя, включая семь детей, и 316 получили ранения, из них 27 детей.
https://ria.ru/20221013/donbass-1823580032.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823131427_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3db931bdf023c8a205e28644bff9f041.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации
В ЛНР сообщили, что с начала спецоперации погибли 103 мирных жителя республики