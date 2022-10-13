https://ria.ru/20221013/donbass-1823590748.html

В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации

В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022

В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации

Более 100 мирных жителей погибли в Луганской народной республике с 17 февраля, украинские войска выпустили по ее территории более 10 тысяч боеприпасов, включая... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:38

2022-10-13T09:38

2022-10-13T09:38

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

украина

сцкк

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ЛУГАНСК, 13 окт – РИА Новости. Более 100 мирных жителей погибли в Луганской народной республике с 17 февраля, украинские войска выпустили по ее территории более 10 тысяч боеприпасов, включая 359 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За период с начала СВО представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 1205 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником по населенным пунктам республики применено более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (359 ракет),", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за этот период от агрессии вооруженных формирований Украины погибли 103 мирных жителя, включая семь детей, и 316 получили ранения, из них 27 детей.

https://ria.ru/20221013/donbass-1823580032.html

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина, сцкк