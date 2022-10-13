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В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/donbass-1823590748.html
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации
Более 100 мирных жителей погибли в Луганской народной республике с 17 февраля, украинские войска выпустили по ее территории более 10 тысяч боеприпасов, включая... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:38
2022-10-13T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
сцкк
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ЛУГАНСК, 13 окт – РИА Новости. Более 100 мирных жителей погибли в Луганской народной республике с 17 февраля, украинские войска выпустили по ее территории более 10 тысяч боеприпасов, включая 359 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За период с начала СВО представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 1205 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником по населенным пунктам республики применено более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (359 ракет),", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за этот период от агрессии вооруженных формирований Украины погибли 103 мирных жителя, включая семь детей, и 316 получили ранения, из них 27 детей.
https://ria.ru/20221013/donbass-1823580032.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, СЦКК
09:38 13.10.2022
 
В ЛНР погибли более ста мирных жителей с начала спецоперации

В ЛНР сообщили, что с начала спецоперации погибли 103 мирных жителя республики

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККПоследствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР)
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР) - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Стаханов (ЛНР). Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 окт – РИА Новости. Более 100 мирных жителей погибли в Луганской народной республике с 17 февраля, украинские войска выпустили по ее территории более 10 тысяч боеприпасов, включая 359 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За период с начала СВО представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 1205 обстрелов территории республики со стороны вооружённых формирований Украины с применением тяжелого вооружения. Всего противником по населенным пунктам республики применено более 10 тысяч боеприпасов различного калибра, включая ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (359 ракет),", - говорится в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что за этот период от агрессии вооруженных формирований Украины погибли 103 мирных жителя, включая семь детей, и 316 получили ранения, из них 27 детей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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