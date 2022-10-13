https://ria.ru/20221013/dolg-1823869030.html
Внешний долг России с начала года снизился на 9,4 процента
Внешний долг России с начала года снизился на 9,4 процента - РИА Новости, 13.10.2022
Внешний долг России с начала года снизился на 9,4 процента
Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 436,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 45,4 миллиарда долларов, или на 9,4%, сообщает ЦБ РФ. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:32
2022-10-13T17:32
2022-10-13T22:37
экономика
россия
сша
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 436,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 45,4 миллиарда долларов, или на 9,4%, сообщает ЦБ РФ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил 436,8 миллиарда долларов США, уменьшившись с начала 2022 года на 45,4 миллиарда долларов США, или на 9,4%. Внешние обязательства сократились по всем институциональным секторам за исключением сектора органов государственного управления, незначительный прирост долга которого обусловлен положительной переоценкой суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в национальной валюте", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20221013/kurs-1823772016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
17:32 13.10.2022 (обновлено: 22:37 13.10.2022)
Внешний долг России с начала года снизился на 9,4 процента
Внешний долг России снизился на 9,4% и составил на 1 октября 436,8 миллиарда долларов