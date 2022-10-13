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Внешний долг России с начала года снизился на 9,4 процента - РИА Новости, 13.10.2022
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Внешний долг России с начала года снизился на 9,4 процента
Внешний долг России с начала года снизился на 9,4 процента - РИА Новости, 13.10.2022
Внешний долг России с начала года снизился на 9,4 процента
Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 436,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 45,4 миллиарда долларов, или на 9,4%, сообщает ЦБ РФ. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:32
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экономика
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сша
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 436,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 45,4 миллиарда долларов, или на 9,4%, сообщает ЦБ РФ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил 436,8 миллиарда долларов США, уменьшившись с начала 2022 года на 45,4 миллиарда долларов США, или на 9,4%. Внешние обязательства сократились по всем институциональным секторам за исключением сектора органов государственного управления, незначительный прирост долга которого обусловлен положительной переоценкой суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в национальной валюте", - уточняется в сообщении.
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
17:32 13.10.2022 (обновлено: 22:37 13.10.2022)
 
Внешний долг России с начала года снизился на 9,4 процента

Внешний долг России снизился на 9,4% и составил на 1 октября 436,8 миллиарда долларов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 436,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 45,4 миллиарда долларов, или на 9,4%, сообщает ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил 436,8 миллиарда долларов США, уменьшившись с начала 2022 года на 45,4 миллиарда долларов США, или на 9,4%. Внешние обязательства сократились по всем институциональным секторам за исключением сектора органов государственного управления, незначительный прирост долга которого обусловлен положительной переоценкой суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в национальной валюте", - уточняется в сообщении.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 16:13Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Официальный курс доллара на пятницу составил 63,49 рубля
 
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