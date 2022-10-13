https://ria.ru/20221013/dolg-1823869030.html

Внешний долг России с начала года снизился на 9,4 процента

Внешний долг России с начала года снизился на 9,4 процента - РИА Новости, 13.10.2022

Внешний долг России с начала года снизился на 9,4 процента

Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 436,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 45,4 миллиарда долларов, или на 9,4%, сообщает ЦБ РФ. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:32

2022-10-13T17:32

2022-10-13T22:37

экономика

россия

сша

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 436,8 миллиарда долларов, снизившись с начала года на 45,4 миллиарда долларов, или на 9,4%, сообщает ЦБ РФ."По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил 436,8 миллиарда долларов США, уменьшившись с начала 2022 года на 45,4 миллиарда долларов США, или на 9,4%. Внешние обязательства сократились по всем институциональным секторам за исключением сектора органов государственного управления, незначительный прирост долга которого обусловлен положительной переоценкой суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в национальной валюте", - уточняется в сообщении.

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россия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)