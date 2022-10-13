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В Германии допустили отмену запрета на добычу газа и нефти в Северном море - РИА Новости, 13.10.2022
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В Германии допустили отмену запрета на добычу газа и нефти в Северном море
В Германии допустили отмену запрета на добычу газа и нефти в Северном море - РИА Новости, 13.10.2022
В Германии допустили отмену запрета на добычу газа и нефти в Северном море
Власти Германии на фоне энергокризиса могут отменить прописанный в коалиционном соглашении запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:59
2022-10-13T18:59
северное море
германия
в мире
природный газ
нефть
сланцевая нефть
сланцевый газ
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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Власти Германии на фоне энергокризиса могут отменить прописанный в коалиционном соглашении запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях страны в Северном море, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на Минэкономики."Коалиционное соглашение действует, но текущая ситуация требует решений, адекватных ситуации", - заявили в министерстве по запросу Handelsblatt.Согласно коалиционному соглашению, заключенному правящими партиями, на данный момент действует запрет на эксплуатацию шельфа в прибрежных водах Балтийского и Северного морей.Прежде всего отмена запрета может коснуться геологоразведочные проекты в немецко-голландской части Северного моря, отмечают в газете. В случае успеха инициативы, которая продвигается федеральной землей Нижняя Саксония, шельф будет эксплуатироваться совместно с Голландией, с которой ФРГ делит газовое месторождение N05-A.Ожидаемый объем добычи месторождения и прилегающих залежей составляет от 4,5 до 13 миллиардов кубометров, а потенциал всех месторождений в Северном море оценивается в 60 миллиардов кубометров газа, что сравнимо с прошлогодним объемом транспортировки газа по "Северному потоку".
https://ria.ru/20221013/germaniya-1823802019.html
https://ria.ru/20221013/antisemitizm-1823665868.html
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северное море, германия, в мире, природный газ, нефть, сланцевая нефть, сланцевый газ
Северное море, Германия, В мире, Природный газ, Нефть, сланцевая нефть, сланцевый газ
18:59 13.10.2022
 
В Германии допустили отмену запрета на добычу газа и нефти в Северном море

Власти Германии готовы отменить запрет на добычу сланцевого газа и нефти в Северном море

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Власти Германии на фоне энергокризиса могут отменить прописанный в коалиционном соглашении запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях страны в Северном море, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на Минэкономики.
"Коалиционное соглашение действует, но текущая ситуация требует решений, адекватных ситуации", - заявили в министерстве по запросу Handelsblatt.
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Согласно коалиционному соглашению, заключенному правящими партиями, на данный момент действует запрет на эксплуатацию шельфа в прибрежных водах Балтийского и Северного морей.
Прежде всего отмена запрета может коснуться геологоразведочные проекты в немецко-голландской части Северного моря, отмечают в газете. В случае успеха инициативы, которая продвигается федеральной землей Нижняя Саксония, шельф будет эксплуатироваться совместно с Голландией, с которой ФРГ делит газовое месторождение N05-A.
Ожидаемый объем добычи месторождения и прилегающих залежей составляет от 4,5 до 13 миллиардов кубометров, а потенциал всех месторождений в Северном море оценивается в 60 миллиардов кубометров газа, что сравнимо с прошлогодним объемом транспортировки газа по "Северному потоку".
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