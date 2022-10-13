https://ria.ru/20221013/dobycha-1823835784.html

В Германии допустили отмену запрета на добычу газа и нефти в Северном море

В Германии допустили отмену запрета на добычу газа и нефти в Северном море - РИА Новости, 13.10.2022

В Германии допустили отмену запрета на добычу газа и нефти в Северном море

Власти Германии на фоне энергокризиса могут отменить прописанный в коалиционном соглашении запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:59

2022-10-13T18:59

2022-10-13T18:59

северное море

германия

в мире

природный газ

нефть

сланцевая нефть

сланцевый газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Власти Германии на фоне энергокризиса могут отменить прописанный в коалиционном соглашении запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях страны в Северном море, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на Минэкономики."Коалиционное соглашение действует, но текущая ситуация требует решений, адекватных ситуации", - заявили в министерстве по запросу Handelsblatt.Согласно коалиционному соглашению, заключенному правящими партиями, на данный момент действует запрет на эксплуатацию шельфа в прибрежных водах Балтийского и Северного морей.Прежде всего отмена запрета может коснуться геологоразведочные проекты в немецко-голландской части Северного моря, отмечают в газете. В случае успеха инициативы, которая продвигается федеральной землей Нижняя Саксония, шельф будет эксплуатироваться совместно с Голландией, с которой ФРГ делит газовое месторождение N05-A.Ожидаемый объем добычи месторождения и прилегающих залежей составляет от 4,5 до 13 миллиардов кубометров, а потенциал всех месторождений в Северном море оценивается в 60 миллиардов кубометров газа, что сравнимо с прошлогодним объемом транспортировки газа по "Северному потоку".

https://ria.ru/20221013/germaniya-1823802019.html

https://ria.ru/20221013/antisemitizm-1823665868.html

северное море

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

северное море, германия, в мире, природный газ, нефть, сланцевая нефть, сланцевый газ