В Германии допустили отмену запрета на добычу газа и нефти в Северном море
Власти Германии готовы отменить запрет на добычу сланцевого газа и нефти в Северном море
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 окт - РИА Новости. Власти Германии на фоне энергокризиса могут отменить прописанный в коалиционном соглашении запрет на добычу сланцевого газа и нефти на прибрежных территориях страны в Северном море, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на Минэкономики.
"Коалиционное соглашение действует, но текущая ситуация требует решений, адекватных ситуации", - заявили в министерстве по запросу Handelsblatt.
Согласно коалиционному соглашению, заключенному правящими партиями, на данный момент действует запрет на эксплуатацию шельфа в прибрежных водах Балтийского и Северного морей.
Прежде всего отмена запрета может коснуться геологоразведочные проекты в немецко-голландской части Северного моря, отмечают в газете. В случае успеха инициативы, которая продвигается федеральной землей Нижняя Саксония, шельф будет эксплуатироваться совместно с Голландией, с которой ФРГ делит газовое месторождение N05-A.
Ожидаемый объем добычи месторождения и прилегающих залежей составляет от 4,5 до 13 миллиардов кубометров, а потенциал всех месторождений в Северном море оценивается в 60 миллиардов кубометров газа, что сравнимо с прошлогодним объемом транспортировки газа по "Северному потоку".