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Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат три миллиона рублей - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/dobrovoltsy-1823638625.html
Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат три миллиона рублей
Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат три миллиона рублей - РИА Новости, 13.10.2022
Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат три миллиона рублей
Мособлдума на заседании приняла в трех чтениях закон, в рамках которого семьи погибших добровольцев, отправившихся в зону спецоперации, получат единовременную... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:46
2022-10-13T11:46
специальная военная операция на украине
общество
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
луганская народная республика
московская областная дума
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мособлдума на заседании приняла в трех чтениях закон, в рамках которого семьи погибших добровольцев, отправившихся в зону спецоперации, получат единовременную допвыплату в размере 3 миллионов рублей, также вносятся изменения, которые позволят получать выплату полнородным и неполнородным братьям и сестрам умерших, если у погибших нет детей, родителей или супруга.Согласно проекту закона "О дополнительной мере социальной поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции", в дополнение к федеральным выплатам меры соцподдержки предусмотрены членам семей погибших добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции. Единовременная выплата составляет 3 миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего добровольца, проживавшего в Московской области.При этом, как следует из пояснительной записки, также вносятся изменения, которые позволят получать выплату полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших, в случае отсутствия у них родителей, супруга и детей."Решение принято. Закон принят", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Ранее Мособлдума приняла законы, согласно которым семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих, росгвардейцев и гражданских лиц, которых направили на восстановление ДНР и ЛНР, выплатят по 3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221012/spisok-1823532387.html
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
луганская народная республика
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общество, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, луганская народная республика, московская областная дума, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Игорь Брынцалов, Московская область (Подмосковье), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Московская областная дума, Частичная мобилизация в России
11:46 13.10.2022
 
Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат три миллиона рублей

Семьям погибших в СВО добровольцев из Подмосковья выплатят по три миллиона рублей

© Виталий ТимкивМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
© Виталий Тимкив
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мособлдума на заседании приняла в трех чтениях закон, в рамках которого семьи погибших добровольцев, отправившихся в зону спецоперации, получат единовременную допвыплату в размере 3 миллионов рублей, также вносятся изменения, которые позволят получать выплату полнородным и неполнородным братьям и сестрам умерших, если у погибших нет детей, родителей или супруга.
Согласно проекту закона "О дополнительной мере социальной поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции", в дополнение к федеральным выплатам меры соцподдержки предусмотрены членам семей погибших добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции. Единовременная выплата составляет 3 миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего добровольца, проживавшего в Московской области.
При этом, как следует из пояснительной записки, также вносятся изменения, которые позволят получать выплату полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших, в случае отсутствия у них родителей, супруга и детей.
"Решение принято. Закон принят", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее Мособлдума приняла законы, согласно которым семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих, росгвардейцев и гражданских лиц, которых направили на восстановление ДНР и ЛНР, выплатят по 3 миллиона рублей.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоИгорь БрынцаловМосковская область (Подмосковье)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМосковская областная думаЧастичная мобилизация в России
 
 
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