https://ria.ru/20221013/dobrovoltsy-1823638625.html

Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат три миллиона рублей

Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат три миллиона рублей - РИА Новости, 13.10.2022

Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат три миллиона рублей

Мособлдума на заседании приняла в трех чтениях закон, в рамках которого семьи погибших добровольцев, отправившихся в зону спецоперации, получат единовременную... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:46

2022-10-13T11:46

2022-10-13T11:46

специальная военная операция на украине

общество

игорь брынцалов

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

луганская народная республика

московская областная дума

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821882636_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_42a267a9621dd1b89e542e6effec24db.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мособлдума на заседании приняла в трех чтениях закон, в рамках которого семьи погибших добровольцев, отправившихся в зону спецоперации, получат единовременную допвыплату в размере 3 миллионов рублей, также вносятся изменения, которые позволят получать выплату полнородным и неполнородным братьям и сестрам умерших, если у погибших нет детей, родителей или супруга.Согласно проекту закона "О дополнительной мере социальной поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции", в дополнение к федеральным выплатам меры соцподдержки предусмотрены членам семей погибших добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции. Единовременная выплата составляет 3 миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего добровольца, проживавшего в Московской области.При этом, как следует из пояснительной записки, также вносятся изменения, которые позволят получать выплату полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших, в случае отсутствия у них родителей, супруга и детей."Решение принято. Закон принят", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Ранее Мособлдума приняла законы, согласно которым семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих, росгвардейцев и гражданских лиц, которых направили на восстановление ДНР и ЛНР, выплатят по 3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221012/spisok-1823532387.html

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, луганская народная республика, московская областная дума, частичная мобилизация в россии