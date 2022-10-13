https://ria.ru/20221013/dobrovoltsy-1823638625.html
Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат три миллиона рублей
Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат три миллиона рублей - РИА Новости, 13.10.2022
Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат три миллиона рублей
Мособлдума на заседании приняла в трех чтениях закон, в рамках которого семьи погибших добровольцев, отправившихся в зону спецоперации, получат единовременную... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:46
2022-10-13T11:46
2022-10-13T11:46
специальная военная операция на украине
общество
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
луганская народная республика
московская областная дума
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821882636_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_42a267a9621dd1b89e542e6effec24db.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мособлдума на заседании приняла в трех чтениях закон, в рамках которого семьи погибших добровольцев, отправившихся в зону спецоперации, получат единовременную допвыплату в размере 3 миллионов рублей, также вносятся изменения, которые позволят получать выплату полнородным и неполнородным братьям и сестрам умерших, если у погибших нет детей, родителей или супруга.Согласно проекту закона "О дополнительной мере социальной поддержки членам семей погибших (умерших) военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции", в дополнение к федеральным выплатам меры соцподдержки предусмотрены членам семей погибших добровольцев, принимавших участие в специальной военной операции. Единовременная выплата составляет 3 миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего добровольца, проживавшего в Московской области.При этом, как следует из пояснительной записки, также вносятся изменения, которые позволят получать выплату полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших, в случае отсутствия у них родителей, супруга и детей."Решение принято. Закон принят", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Ранее Мособлдума приняла законы, согласно которым семьям погибших в ходе спецоперации военнослужащих, росгвардейцев и гражданских лиц, которых направили на восстановление ДНР и ЛНР, выплатят по 3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221012/spisok-1823532387.html
московская область (подмосковье)
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821882636_667:342:2941:2048_1920x0_80_0_0_cbb3209fe185f4225b6a055ea62e9220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, игорь брынцалов, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, луганская народная республика, московская областная дума, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Игорь Брынцалов, Московская область (Подмосковье), Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Московская областная дума, Частичная мобилизация в России
Семьи погибших добровольцев из Подмосковья получат три миллиона рублей
Семьям погибших в СВО добровольцев из Подмосковья выплатят по три миллиона рублей