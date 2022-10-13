https://ria.ru/20221013/dobrovoltsy-1823602538.html

Более 2200 кубанцев записались добровольцами для участия в спецоперации

Более 2200 кубанцев записались добровольцами для участия в спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022

Более 2200 кубанцев записались добровольцами для участия в спецоперации

Более 2200 жителей Краснодарского края записались добровольцами через портал "Госуслуги" для участия в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:26

2022-10-13T10:26

2022-10-13T10:27

общество

краснодарский край

частичная мобилизация в россии

россия

госуслуги

специальная военная операция на украине

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КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Более 2200 жителей Краснодарского края записались добровольцами через портал "Госуслуги" для участия в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации региона.В понедельник число кубанцев-добровольцев, воспользовавшихся сервисом, превышало 1800 человек."Возможностью нового сервиса уже воспользовались более 2,2 тысячи жителей Кубани. По этому показателю Краснодарский край - один из регионов-лидеров в России", - говорится в сообщении.Сервис "Стать добровольцем" появился на портале "Госуслуги" 3 октября. Им могут воспользоваться граждане, которые хотят принять участие в спецоперации, но не получили повестку.

https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823030367.html

краснодарский край

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общество, краснодарский край, частичная мобилизация в россии, россия, госуслуги