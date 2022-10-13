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В Донбассе погиб доброволец из уральского вуза - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/dobrovolets-1823752881.html
В Донбассе погиб доброволец из уральского вуза
В Донбассе погиб доброволец из уральского вуза - РИА Новости, 13.10.2022
В Донбассе погиб доброволец из уральского вуза
Доброволец Иван Овсянов, учившийся ранее в Уральском государственном горном университете, погиб при выполнении воинских обязанностей в зоне спецоперации в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:30
2022-10-13T15:30
специальная военная операция на украине
донбасс
урал
донецкая народная республика
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Доброволец Иван Овсянов, учившийся ранее в Уральском государственном горном университете, погиб при выполнении воинских обязанностей в зоне спецоперации в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба вуза."В июне студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов добровольцем ушел на Донбасс. В сентябре на Урал пришла трагическая весть: стрелок-помощник гранатометчика стрелкового батальона рядовой Иван Овсянов погиб при проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР", – говорится в сообщении.Отмечается, что в университет Овсянов поступил по целевому направлению от горно-обогатительного комбината "Ураласбест" и собирался пойти по стопам отца, который занимается на предприятии планированием ремонтов. Иван возглавлял студенческий отряд охраны правопорядка, следил за тем, чтобы студенты, преподаватели и сотрудники вуза были в безопасности во время массовых мероприятий."Ради прохождения службы по призыву в Вооруженных силах РФ Иван прервал учебу, после армии успешно восстановился. Но доучиться на родной кафедре горных машин и комплексов ему так и не довелось", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220925/dobrovolets-1819285443.html
https://ria.ru/20221010/vrach-1822811914.html
донбасс
урал
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донбасс, урал, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Урал, Донецкая Народная Республика, Происшествия
15:30 13.10.2022
 
В Донбассе погиб доброволец из уральского вуза

В Донбассе погиб доброволец Иван Овсянов, учившийся ранее в Уральском горном университете

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ держит пулеметную ленту
Военнослужащий РФ держит пулеметную ленту - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий РФ держит пулеметную ленту. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Доброволец Иван Овсянов, учившийся ранее в Уральском государственном горном университете, погиб при выполнении воинских обязанностей в зоне спецоперации в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
"В июне студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов добровольцем ушел на Донбасс. В сентябре на Урал пришла трагическая весть: стрелок-помощник гранатометчика стрелкового батальона рядовой Иван Овсянов погиб при проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в университет Овсянов поступил по целевому направлению от горно-обогатительного комбината "Ураласбест" и собирался пойти по стопам отца, который занимается на предприятии планированием ремонтов. Иван возглавлял студенческий отряд охраны правопорядка, следил за тем, чтобы студенты, преподаватели и сотрудники вуза были в безопасности во время массовых мероприятий.
"Ради прохождения службы по призыву в Вооруженных силах РФ Иван прервал учебу, после армии успешно восстановился. Но доучиться на родной кафедре горных машин и комплексов ему так и не довелось", – добавили в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассУралДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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