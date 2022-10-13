https://ria.ru/20221013/dobrovolets-1823752881.html

В Донбассе погиб доброволец из уральского вуза

В Донбассе погиб доброволец из уральского вуза - РИА Новости, 13.10.2022

В Донбассе погиб доброволец из уральского вуза

Доброволец Иван Овсянов, учившийся ранее в Уральском государственном горном университете, погиб при выполнении воинских обязанностей в зоне спецоперации в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:30

2022-10-13T15:30

2022-10-13T15:30

специальная военная операция на украине

донбасс

урал

донецкая народная республика

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Доброволец Иван Овсянов, учившийся ранее в Уральском государственном горном университете, погиб при выполнении воинских обязанностей в зоне спецоперации в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба вуза."В июне студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов добровольцем ушел на Донбасс. В сентябре на Урал пришла трагическая весть: стрелок-помощник гранатометчика стрелкового батальона рядовой Иван Овсянов погиб при проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР", – говорится в сообщении.Отмечается, что в университет Овсянов поступил по целевому направлению от горно-обогатительного комбината "Ураласбест" и собирался пойти по стопам отца, который занимается на предприятии планированием ремонтов. Иван возглавлял студенческий отряд охраны правопорядка, следил за тем, чтобы студенты, преподаватели и сотрудники вуза были в безопасности во время массовых мероприятий."Ради прохождения службы по призыву в Вооруженных силах РФ Иван прервал учебу, после армии успешно восстановился. Но доучиться на родной кафедре горных машин и комплексов ему так и не довелось", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220925/dobrovolets-1819285443.html

https://ria.ru/20221010/vrach-1822811914.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, урал, донецкая народная республика, происшествия