В Донбассе погиб доброволец из уральского вуза
В Донбассе погиб доброволец Иван Овсянов, учившийся ранее в Уральском горном университете
Военнослужащий РФ держит пулеметную ленту. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт – РИА Новости. Доброволец Иван Овсянов, учившийся ранее в Уральском государственном горном университете, погиб при выполнении воинских обязанностей в зоне спецоперации в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
"В июне студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов добровольцем ушел на Донбасс. В сентябре на Урал пришла трагическая весть: стрелок-помощник гранатометчика стрелкового батальона рядовой Иван Овсянов погиб при проведении специальной военной операции на территории ДНР и ЛНР", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в университет Овсянов поступил по целевому направлению от горно-обогатительного комбината "Ураласбест" и собирался пойти по стопам отца, который занимается на предприятии планированием ремонтов. Иван возглавлял студенческий отряд охраны правопорядка, следил за тем, чтобы студенты, преподаватели и сотрудники вуза были в безопасности во время массовых мероприятий.
"Ради прохождения службы по призыву в Вооруженных силах РФ Иван прервал учебу, после армии успешно восстановился. Но доучиться на родной кафедре горных машин и комплексов ему так и не довелось", – добавили в пресс-службе.
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