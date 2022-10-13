https://ria.ru/20221013/dnr-1823797343.html

Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР

Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР - РИА Новости, 13.10.2022

Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР

На фоне ответных ударов российских войск наступает переломный момент в освобождении территории ДНР, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:20

2022-10-13T17:20

2022-10-13T18:52

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На фоне ответных ударов российских войск наступает переломный момент в освобождении территории ДНР, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин.Пушилин также отметил, что интенсивность обстрелов со стороны ВСУ снижается именно благодаря контрударам. По его словам, действия российских Вооруженных сил деморализовали противника, который "сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость".Российские Вооруженные силы 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Менее интенсивные обстрелы продолжились и в среду. В Минобороны подчеркнули, что цель ударов достигнута, поражены все назначенные объекты. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, эти действия стали ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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