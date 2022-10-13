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Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/dnr-1823797343.html
Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР
Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР - РИА Новости, 13.10.2022
Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР
На фоне ответных ударов российских войск наступает переломный момент в освобождении территории ДНР, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:20
2022-10-13T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На фоне ответных ударов российских войск наступает переломный момент в освобождении территории ДНР, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин.Пушилин также отметил, что интенсивность обстрелов со стороны ВСУ снижается именно благодаря контрударам. По его словам, действия российских Вооруженных сил деморализовали противника, который "сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость".Российские Вооруженные силы 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Менее интенсивные обстрелы продолжились и в среду. В Минобороны подчеркнули, что цель ударов достигнута, поражены все назначенные объекты. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, эти действия стали ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин
17:20 13.10.2022 (обновлено: 18:52 13.10.2022)
 
Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР

Пушилин считает, что наступает переломный момент в освобождении ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На фоне ответных ударов российских войск наступает переломный момент в освобождении территории ДНР, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин.

"Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас все больше задействуется сил, включая мобилизованных, которые пока еще проходят обучение, слаживание. Но это уже сейчас позволяет выходить к более четким планированиям следующих операций по освобождению наших населенных пунктов", — сказал он.

Пушилин также отметил, что интенсивность обстрелов со стороны ВСУ снижается именно благодаря контрударам. По его словам, действия российских Вооруженных сил деморализовали противника, который "сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость".
Российские Вооруженные силы 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Менее интенсивные обстрелы продолжились и в среду. В Минобороны подчеркнули, что цель ударов достигнута, поражены все назначенные объекты. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, эти действия стали ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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