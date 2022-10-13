Рейтинг@Mail.ru
Интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/dnr-1823785138.html
Интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России
Интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России - РИА Новости, 13.10.2022
Интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России
За последние дни интенсивность обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ снизилась благодаря ответным ударам ВС РФ, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:49
2022-10-13T17:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
в мире
денис пушилин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821475465_0:20:2397:1368_1920x0_80_0_0_1210670bc7570bb00a683d095ae9f7d7.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. За последние дни интенсивность обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ снизилась благодаря ответным ударам ВС РФ, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин."Безусловно, ответные удары российских Вооруженных сил, конечно же, оказали влияние на то, что происходит на линии соприкосновения. Безусловно, противник сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость. Безусловно, это отразилось и на интенсивности обстрелов городов и районов ДНР - она по-прежнему остается высокой, но она все равно имеет тенденцию к снижению", - сказал он.
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821475465_0:0:2125:1594_1920x0_80_0_0_f594207066c6ec50c9a632f2e19e6818.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, В мире, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
16:49 13.10.2022 (обновлено: 17:20 13.10.2022)
 
Интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России

Пушилин: интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу
Мужчина, призванный на военную службу - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на военную службу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. За последние дни интенсивность обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ снизилась благодаря ответным ударам ВС РФ, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин.
"Безусловно, ответные удары российских Вооруженных сил, конечно же, оказали влияние на то, что происходит на линии соприкосновения. Безусловно, противник сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость. Безусловно, это отразилось и на интенсивности обстрелов городов и районов ДНР - она по-прежнему остается высокой, но она все равно имеет тенденцию к снижению", - сказал он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФВ миреДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала