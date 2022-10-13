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Интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России
Интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России - РИА Новости, 13.10.2022
Интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России
За последние дни интенсивность обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ снизилась благодаря ответным ударам ВС РФ, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:49
2022-10-13T16:49
2022-10-13T17:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
в мире
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. За последние дни интенсивность обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ снизилась благодаря ответным ударам ВС РФ, заявил в эфире телеканала "Россия 24" врио главы республики Денис Пушилин."Безусловно, ответные удары российских Вооруженных сил, конечно же, оказали влияние на то, что происходит на линии соприкосновения. Безусловно, противник сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость. Безусловно, это отразилось и на интенсивности обстрелов городов и районов ДНР - она по-прежнему остается высокой, но она все равно имеет тенденцию к снижению", - сказал он.
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РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, В мире, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
16:49 13.10.2022 (обновлено: 17:20 13.10.2022)
Интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России
Пушилин: интенсивность обстрелов ДНР снизилась благодаря ответным ударам России