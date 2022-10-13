https://ria.ru/20221013/dnr-1823636895.html
ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов
ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов - РИА Новости, 13.10.2022
ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:42
2022-10-13T11:42
2022-10-13T12:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819993313_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_242b35ce4cf726b03faab74d64814f66.jpg
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.01 мск, 10.21 мск, 10.27 мск и 10.51 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 10.25 мск обстрелам подверглись Киевский и Куйбышевский районы Донецка, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.42 мск вновь обстреляли Куйбышевский район, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.Помимо этого, ведомство сообщило, что в 10.15 мск украинские войска выпустили по поселку шахты Изотова в Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221013/donbass-1823636266.html
https://ria.ru/20221013/rosgvardiya-1823622693.html
донецк (днр)
горловка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1819993313_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1e4ca9311674b373a14955127108b8c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), горловка, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Украина, НАТО
11:42 13.10.2022 (обновлено: 12:07 13.10.2022)
ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов