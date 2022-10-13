https://ria.ru/20221013/dnr-1823636895.html

ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов

ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов - РИА Новости, 13.10.2022

ВСУ за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов

Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:42

2022-10-13T11:42

2022-10-13T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

украина

нато

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку и Горловке 30 снарядов, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 10.01 мск, 10.21 мск, 10.27 мск и 10.51 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка в общей сложности 12 снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 10.25 мск обстрелам подверглись Киевский и Куйбышевский районы Донецка, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 10.42 мск вновь обстреляли Куйбышевский район, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра.Помимо этого, ведомство сообщило, что в 10.15 мск украинские войска выпустили по поселку шахты Изотова в Горловке шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221013/donbass-1823636266.html

https://ria.ru/20221013/rosgvardiya-1823622693.html

донецк (днр)

горловка

украина

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в мире, донецк (днр), горловка, украина, нато