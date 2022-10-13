https://ria.ru/20221013/dnr-1823594186.html

В ДНР освободили Опытное и Иванград

В ДНР освободили Опытное и Иванград - РИА Новости, 13.10.2022

В ДНР освободили Опытное и Иванград

Союзные войска освободили два населенных пункта на Артемовском направлении, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:48

2022-10-13T09:48

2022-10-13T11:41

донецкая народная республика

в мире

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Союзные войска освободили два населенных пункта на Артемовском направлении, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram."По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Опытное и Иванград", — говорится в сообщении.Эти населенные пункты находятся примерно в шести километрах от Артемовска.Город Артемовск (Бахмут) — важный транспортный узел.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.

https://ria.ru/20221012/evakuatsiya-1823546232.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, в мире