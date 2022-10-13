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В ДНР освободили Опытное и Иванград - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/dnr-1823594186.html
В ДНР освободили Опытное и Иванград
В ДНР освободили Опытное и Иванград - РИА Новости, 13.10.2022
В ДНР освободили Опытное и Иванград
Союзные войска освободили два населенных пункта на Артемовском направлении, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:48
2022-10-13T11:41
донецкая народная республика
в мире
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Союзные войска освободили два населенных пункта на Артемовском направлении, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram."По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Опытное и Иванград", — говорится в сообщении.Эти населенные пункты находятся примерно в шести километрах от Артемовска.Город Артемовск (Бахмут) — важный транспортный узел.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
https://ria.ru/20221012/evakuatsiya-1823546232.html
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донецкая народная республика, в мире
Донецкая Народная Республика, В мире, Специальная военная операция на Украине
09:48 13.10.2022 (обновлено: 11:41 13.10.2022)
 
В ДНР освободили Опытное и Иванград

Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении Опытного и Иванграда на Артемовском направлении

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Союзные войска освободили два населенных пункта на Артемовском направлении, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram.
"По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Опытное и Иванград", — говорится в сообщении.
Эти населенные пункты находятся примерно в шести километрах от Артемовска.
Город Артемовск (Бахмут) — важный транспортный узел.
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С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
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