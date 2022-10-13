https://ria.ru/20221013/dnr-1823594186.html
В ДНР освободили Опытное и Иванград
В ДНР освободили Опытное и Иванград - РИА Новости, 13.10.2022
В ДНР освободили Опытное и Иванград
Союзные войска освободили два населенных пункта на Артемовском направлении, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:48
2022-10-13T09:48
2022-10-13T11:41
донецкая народная республика
в мире
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791063478_0:252:3193:2048_1920x0_80_0_0_9e3b9e825c1b53d5a09d871e70314f43.jpg
ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Союзные войска освободили два населенных пункта на Артемовском направлении, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram."По состоянию на 13 октября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила Опытное и Иванград", — говорится в сообщении.Эти населенные пункты находятся примерно в шести километрах от Артемовска.Город Артемовск (Бахмут) — важный транспортный узел.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
https://ria.ru/20221012/evakuatsiya-1823546232.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791063478_145:182:2633:2048_1920x0_80_0_0_58d468b666ea67c27f70b9535f09aea8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире
Донецкая Народная Республика, В мире, Специальная военная операция на Украине
09:48 13.10.2022 (обновлено: 11:41 13.10.2022)
В ДНР освободили Опытное и Иванград
Штаб обороны ДНР сообщил об освобождении Опытного и Иванграда на Артемовском направлении