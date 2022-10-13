https://ria.ru/20221013/diversii-1823787066.html

Киев вербует жителей Донбасса для участия в терактах, заявили в МВД ЛНР

Киев вербует жителей Донбасса для участия в терактах, заявили в МВД ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022

Киев вербует жителей Донбасса для участия в терактах, заявили в МВД ЛНР

Спецслужбы Украины вербуют жителей Луганской Народной Республики для участия в диверсиях, заявили журналистам в Центре общественных связей МВД ЛНР. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:54

2022-10-13T16:54

2022-10-13T16:59

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Спецслужбы Украины вербуют жителей Луганской Народной Республики для участия в диверсиях, заявили журналистам в Центре общественных связей МВД ЛНР."Спецслужбы Украины вербуют гражданское население для участия в диверсиях против жителей ЛНР", - сообщили в МВД.В ведомстве пояснили, что для вербовки в основном создаются так называемые чат-боты. Массовые рассылки предлагают выполнять действия диверсионного характера на неподконтрольной Украине территории."В Сватово гражданка 1994 года рождения фотографировала военнослужащих союзных сил и пересылала снимки украинским боевикам. За это она получала денежное вознаграждение (1 тыс. грн – ред.), а жители населенного пункта получали натовские ракеты", - рассказал представитель МВД.Он напомнил, что за экстремизм, диверсии и шпионаж в интересах противника грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20221007/diversant-1822304929.html

украина

луганская народная республика

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, луганская народная республика, киев, мвд лнр