https://ria.ru/20221013/diversii-1823787066.html
Киев вербует жителей Донбасса для участия в терактах, заявили в МВД ЛНР
Киев вербует жителей Донбасса для участия в терактах, заявили в МВД ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022
Киев вербует жителей Донбасса для участия в терактах, заявили в МВД ЛНР
Спецслужбы Украины вербуют жителей Луганской Народной Республики для участия в диверсиях, заявили журналистам в Центре общественных связей МВД ЛНР. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:54
2022-10-13T16:54
2022-10-13T16:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
киев
мвд лнр
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ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Спецслужбы Украины вербуют жителей Луганской Народной Республики для участия в диверсиях, заявили журналистам в Центре общественных связей МВД ЛНР."Спецслужбы Украины вербуют гражданское население для участия в диверсиях против жителей ЛНР", - сообщили в МВД.В ведомстве пояснили, что для вербовки в основном создаются так называемые чат-боты. Массовые рассылки предлагают выполнять действия диверсионного характера на неподконтрольной Украине территории."В Сватово гражданка 1994 года рождения фотографировала военнослужащих союзных сил и пересылала снимки украинским боевикам. За это она получала денежное вознаграждение (1 тыс. грн – ред.), а жители населенного пункта получали натовские ракеты", - рассказал представитель МВД.Он напомнил, что за экстремизм, диверсии и шпионаж в интересах противника грозит до 20 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20221007/diversant-1822304929.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, киев, мвд лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Киев, МВД ЛНР
16:54 13.10.2022 (обновлено: 16:59 13.10.2022)
Киев вербует жителей Донбасса для участия в терактах, заявили в МВД ЛНР
МВД ЛНР: спецслужбы Киева вербуют гражданское население для участия в диверсиях в Донбассе