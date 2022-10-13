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Киев использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Киев использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии
Киев использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии - РИА Новости, 13.10.2022
Киев использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии
Украинское командование посылает отдельные отряды диверсантов, единственная задача которых - найти и уничтожить дальнобойные орудия ВС РФ, которые эффективно... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T23:54
2022-10-13T23:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
украина
в мире
россия
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 13 окт – РИА Новости. Украинское командование посылает отдельные отряды диверсантов, единственная задача которых - найти и уничтожить дальнобойные орудия ВС РФ, которые эффективно ведут артиллерийские дуэли с американскими гаубицами М777, рассказал РИА Новости командир гаубичной артиллерийской батареи "Гиацинт-Б"."Отправляют диверсионно-разведывательные группы, которым ставят задачу только уничтожение артиллерии. Им ставят задачу обойти блок-посты (российских сил – ред.) и добраться до огневых средств артиллерии. Мы постоянно используем маневренную систему действий&lt;...&gt; Хоть и артиллерия буксируемая у меня, все равно приходится выполнять противоогневые маневры, именно перемещения", - рассказал офицер из группировки российских войск "О" ("Отважные").
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вооруженные силы рф, украина, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире, Россия
23:54 13.10.2022
 
Киев использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии

Боец из группировки "О": Киев использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 13 окт – РИА Новости. Украинское командование посылает отдельные отряды диверсантов, единственная задача которых - найти и уничтожить дальнобойные орудия ВС РФ, которые эффективно ведут артиллерийские дуэли с американскими гаубицами М777, рассказал РИА Новости командир гаубичной артиллерийской батареи "Гиацинт-Б".
"Отправляют диверсионно-разведывательные группы, которым ставят задачу только уничтожение артиллерии. Им ставят задачу обойти блок-посты (российских сил – ред.) и добраться до огневых средств артиллерии. Мы постоянно используем маневренную систему действий<...> Хоть и артиллерия буксируемая у меня, все равно приходится выполнять противоогневые маневры, именно перемещения", - рассказал офицер из группировки российских войск "О" ("Отважные").
 
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