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Киев использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии
Киев использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии - РИА Новости, 13.10.2022
Киев использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии
Украинское командование посылает отдельные отряды диверсантов, единственная задача которых - найти и уничтожить дальнобойные орудия ВС РФ, которые эффективно... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T23:54
2022-10-13T23:54
2022-10-13T23:54
специальная военная операция на украине
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 13 окт – РИА Новости. Украинское командование посылает отдельные отряды диверсантов, единственная задача которых - найти и уничтожить дальнобойные орудия ВС РФ, которые эффективно ведут артиллерийские дуэли с американскими гаубицами М777, рассказал РИА Новости командир гаубичной артиллерийской батареи "Гиацинт-Б"."Отправляют диверсионно-разведывательные группы, которым ставят задачу только уничтожение артиллерии. Им ставят задачу обойти блок-посты (российских сил – ред.) и добраться до огневых средств артиллерии. Мы постоянно используем маневренную систему действий<...> Хоть и артиллерия буксируемая у меня, все равно приходится выполнять противоогневые маневры, именно перемещения", - рассказал офицер из группировки российских войск "О" ("Отважные").
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вооруженные силы рф, украина, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире, Россия
Киев использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии
Боец из группировки "О": Киев использует диверсантов для уничтожения российской артиллерии