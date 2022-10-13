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В ДНР забросили диверсионную группу, состоящую из террористов "Азова"* - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/diversanty-1823606306.html
В ДНР забросили диверсионную группу, состоящую из террористов "Азова"*
В ДНР забросили диверсионную группу, состоящую из террористов "Азова"* - РИА Новости, 13.10.2022
В ДНР забросили диверсионную группу, состоящую из террористов "Азова"*
Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики сообщило о выявлении группы боевиков нацбатальона "Азов"*, которых забросили для совершения терактов... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:35
2022-10-13T12:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
украина
россия
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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики сообщило о выявлении группы боевиков нацбатальона "Азов"*, которых забросили для совершения терактов против властей и мирного населения."В ходе выполнения оперативно-разыскных мероприятий обнаружен и изъят схрон, в котором находились несколько единиц автоматического оружия, гранатомет, ручные гранаты, взрывчатка и устройство для ее дистанционного подрыва, боекомплекты к различным видам вооружения", — сообщил пресс-офицер МГБ Михаил Попов.Террористы оборудовали схрон в пересохшем колодце в одном из жилых районов Мариуполя.Силовики ищут диверсантов и предпринимают все меры для их задержания.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/osvobozhdenie-1823594102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Украина, Россия
10:35 13.10.2022 (обновлено: 12:46 13.10.2022)
 
В ДНР забросили диверсионную группу, состоящую из террористов "Азова"*

МГБ ДНР сообщило о проникновении в регион диверсантов из числа боевиков "Азова"

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики сообщило о выявлении группы боевиков нацбатальона "Азов"*, которых забросили для совершения терактов против властей и мирного населения.
"В ходе выполнения оперативно-разыскных мероприятий обнаружен и изъят схрон, в котором находились несколько единиц автоматического оружия, гранатомет, ручные гранаты, взрывчатка и устройство для ее дистанционного подрыва, боекомплекты к различным видам вооружения", — сообщил пресс-офицер МГБ Михаил Попов.
Террористы оборудовали схрон в пересохшем колодце в одном из жилых районов Мариуполя.
Силовики ищут диверсантов и предпринимают все меры для их задержания.
Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Бойцы Народной милиции ДНР. - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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В ДНР заявили об освобождении Опытного и Иванграда
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариупольУкраинаРоссия
 
 
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