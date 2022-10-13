10:35 13.10.2022 (обновлено: 12:46 13.10.2022)
В ДНР забросили диверсионную группу, состоящую из террористов "Азова"*
МГБ ДНР сообщило о проникновении в регион диверсантов из числа боевиков "Азова"
© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики сообщило о выявлении группы боевиков нацбатальона "Азов"*, которых забросили для совершения терактов против властей и мирного населения.
"В ходе выполнения оперативно-разыскных мероприятий обнаружен и изъят схрон, в котором находились несколько единиц автоматического оружия, гранатомет, ручные гранаты, взрывчатка и устройство для ее дистанционного подрыва, боекомплекты к различным видам вооружения", — сообщил пресс-офицер МГБ Михаил Попов.
Террористы оборудовали схрон в пересохшем колодце в одном из жилых районов Мариуполя.
Силовики ищут диверсантов и предпринимают все меры для их задержания.
Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
*Террористическая организация, запрещенная в России.