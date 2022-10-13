https://ria.ru/20221013/diversanty-1823606306.html

В ДНР забросили диверсионную группу, состоящую из террористов "Азова"*

В ДНР забросили диверсионную группу, состоящую из террористов "Азова"* - РИА Новости, 13.10.2022

В ДНР забросили диверсионную группу, состоящую из террористов "Азова"*

Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики сообщило о выявлении группы боевиков нацбатальона "Азов"*, которых забросили для совершения терактов... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:35

2022-10-13T10:35

2022-10-13T12:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

украина

россия

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ДОНЕЦК, 13 окт — РИА Новости. Министерство госбезопасности Донецкой Народной Республики сообщило о выявлении группы боевиков нацбатальона "Азов"*, которых забросили для совершения терактов против властей и мирного населения."В ходе выполнения оперативно-разыскных мероприятий обнаружен и изъят схрон, в котором находились несколько единиц автоматического оружия, гранатомет, ручные гранаты, взрывчатка и устройство для ее дистанционного подрыва, боекомплекты к различным видам вооружения", — сообщил пресс-офицер МГБ Михаил Попов.Террористы оборудовали схрон в пересохшем колодце в одном из жилых районов Мариуполя.Силовики ищут диверсантов и предпринимают все меры для их задержания.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/osvobozhdenie-1823594102.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, украина, россия