https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823582585.html

Делегацию России не пустили на сельскохозяйственную выставку в Париже

Делегацию России не пустили на сельскохозяйственную выставку в Париже - РИА Новости, 13.10.2022

Делегацию России не пустили на сельскохозяйственную выставку в Париже

Российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже, сообщил РИА Новости посол во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:48

2022-10-13T08:48

2022-10-13T11:50

алексей мешков

париж

франция

россия

мид франции‎

роскосмос

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/15/1568954893_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8dc84a3350598b53ff515327d020f5e6.jpg

ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. Российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже, сообщил РИА Новости посол во Франции Алексей Мешков."На этой неделе будет сельскохозяйственная выставка (CIAL Paris) в Париже. Во-первых, российским представителям просто даже не дали возможности онлайн зарегистрироваться для участия в этой выставке, а на наши прямые обращения к организаторам было прямо сказано, что российских посетителей на выставке не ждут", — заявил дипломат в интервью агентству.Ранее в посольстве рассказали, что представители России не получили ни приглашений, ни виз для участия в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Париже 18-22 сентября. Франция исключила руководителей "Роскосмоса" из списка на визы для российской делегации. При этом МИД Франции заявил, что заявок от представителей госкорпорации не получал.

https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823574947.html

париж

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей мешков, париж, франция, россия, мид франции‎, роскосмос, в мире