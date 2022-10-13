https://ria.ru/20221013/diplomatiya-1823582585.html
Делегацию России не пустили на сельскохозяйственную выставку в Париже
Делегацию России не пустили на сельскохозяйственную выставку в Париже - РИА Новости, 13.10.2022
Делегацию России не пустили на сельскохозяйственную выставку в Париже
Российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже, сообщил РИА Новости посол во Франции Алексей Мешков. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:48
2022-10-13T08:48
2022-10-13T11:50
алексей мешков
париж
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россия
мид франции
роскосмос
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ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. Российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже, сообщил РИА Новости посол во Франции Алексей Мешков."На этой неделе будет сельскохозяйственная выставка (CIAL Paris) в Париже. Во-первых, российским представителям просто даже не дали возможности онлайн зарегистрироваться для участия в этой выставке, а на наши прямые обращения к организаторам было прямо сказано, что российских посетителей на выставке не ждут", — заявил дипломат в интервью агентству.Ранее в посольстве рассказали, что представители России не получили ни приглашений, ни виз для участия в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Париже 18-22 сентября. Франция исключила руководителей "Роскосмоса" из списка на визы для российской делегации. При этом МИД Франции заявил, что заявок от представителей госкорпорации не получал.
https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823574947.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей мешков, париж, франция, россия, мид франции, роскосмос, в мире
Алексей Мешков, Париж, Франция, Россия, МИД Франции, Роскосмос, В мире
08:48 13.10.2022 (обновлено: 11:50 13.10.2022)
Делегацию России не пустили на сельскохозяйственную выставку в Париже
Посол: делегацию России не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже
ПАРИЖ, 13 окт — РИА Новости. Российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже, сообщил РИА Новости посол во Франции Алексей Мешков.
"На этой неделе будет сельскохозяйственная выставка (CIAL Paris) в Париже. Во-первых, российским представителям просто даже не дали возможности онлайн зарегистрироваться для участия в этой выставке, а на наши прямые обращения к организаторам было прямо сказано, что российских посетителей на выставке не ждут", — заявил дипломат в интервью агентству.
Ранее в посольстве рассказали, что представители России не получили ни приглашений, ни виз для участия в Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Париже 18-22 сентября.
Франция исключила руководителей "Роскосмоса
" из списка на визы для российской делегации. При этом МИД Франции
заявил, что заявок от представителей госкорпорации не получал.