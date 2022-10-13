https://ria.ru/20221013/deti-1823582872.html

Новосибирская область приняла в приемные семьи детей из ЛНР

Новосибирская область приняла в приемные семьи детей из ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022

Новосибирская область приняла в приемные семьи детей из ЛНР

Новосибирская область приняла первую группу детей-сирот из ЛНР для передачи в приемные семьи, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:51

2022-10-13T08:51

2022-10-13T11:38

общество

андрей травников

мария львова-белова

новосибирская область

луганская народная республика

россия

толмачево (аэропорт)

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НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Новосибирская область приняла первую группу детей-сирот из ЛНР для передачи в приемные семьи, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова приняли участие во встрече детей в новосибирском аэропорту "Толмачёво" и передаче их приемным родителям. Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР.Травников в разговоре с приемными родителями приехавших детей подчеркнул, что во время своей поездки в ЛНР сам видел, что эти дети в жизни видели совсем не много радости. "Они улыбаются и радуются всему. Общими усилиями – поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" – сказал он.Львова-Белова в свою очередь поблагодарила губернатора и правительство Новосибирской области за внимательное отношение к устройству детей-сирот в приемные семьи."Им сейчас нужно побольше любви, необходимо комплексное медицинское обследование, если потребуются – оперативные реабилитационные мероприятия. Андрей Травников – человек, который отнесся к решению этой задачи со всей душой", - сказала она.Восемь семей Новосибирской области приняли 24 ребенка в возрасте от двух до 16 лет. В семейных группах – от двух до пяти братьев и сестер. Сейчас для семейных групп, особенно больших, возможности найти семью на территории ЛНР нет. В течение месяца в Новосибирскую область с Луганщины прибудет вторая группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Приехавшим в сибирский регион из ЛНР детям при содействии областных властей подобраны замещающие родители из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского районов и Новосибирска. Знакомство и общение родителей с детьми проходило в онлайн-режиме, дети согласились на проживание в подобранных семьях.

https://ria.ru/20221007/donbass-1822295364.html

https://ria.ru/20220922/siroty-1818670881.html

новосибирская область

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, андрей травников, мария львова-белова, новосибирская область, луганская народная республика, россия, толмачево (аэропорт)