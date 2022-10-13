https://ria.ru/20221013/deti-1823582872.html
Новосибирская область приняла в приемные семьи детей из ЛНР
Новосибирская область приняла в приемные семьи детей из ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022
Новосибирская область приняла в приемные семьи детей из ЛНР
Новосибирская область приняла первую группу детей-сирот из ЛНР для передачи в приемные семьи, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:51
2022-10-13T08:51
2022-10-13T11:38
общество
андрей травников
мария львова-белова
новосибирская область
луганская народная республика
россия
толмачево (аэропорт)
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НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Новосибирская область приняла первую группу детей-сирот из ЛНР для передачи в приемные семьи, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова приняли участие во встрече детей в новосибирском аэропорту "Толмачёво" и передаче их приемным родителям. Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР.Травников в разговоре с приемными родителями приехавших детей подчеркнул, что во время своей поездки в ЛНР сам видел, что эти дети в жизни видели совсем не много радости. "Они улыбаются и радуются всему. Общими усилиями – поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" – сказал он.Львова-Белова в свою очередь поблагодарила губернатора и правительство Новосибирской области за внимательное отношение к устройству детей-сирот в приемные семьи."Им сейчас нужно побольше любви, необходимо комплексное медицинское обследование, если потребуются – оперативные реабилитационные мероприятия. Андрей Травников – человек, который отнесся к решению этой задачи со всей душой", - сказала она.Восемь семей Новосибирской области приняли 24 ребенка в возрасте от двух до 16 лет. В семейных группах – от двух до пяти братьев и сестер. Сейчас для семейных групп, особенно больших, возможности найти семью на территории ЛНР нет. В течение месяца в Новосибирскую область с Луганщины прибудет вторая группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Приехавшим в сибирский регион из ЛНР детям при содействии областных властей подобраны замещающие родители из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского районов и Новосибирска. Знакомство и общение родителей с детьми проходило в онлайн-режиме, дети согласились на проживание в подобранных семьях.
https://ria.ru/20221007/donbass-1822295364.html
https://ria.ru/20220922/siroty-1818670881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей травников, мария львова-белова, новосибирская область, луганская народная республика, россия, толмачево (аэропорт)
Общество, Андрей Травников, Мария Львова-Белова, Новосибирская область, Луганская Народная Республика, Россия, Толмачево (аэропорт)
08:51 13.10.2022 (обновлено: 11:38 13.10.2022)
Новосибирская область приняла в приемные семьи детей из ЛНР
Новосибирская область приняла первую группу сирот из ЛНР для передачи в приемные семьи
НОВОСИБИРСК, 13 окт – РИА Новости. Новосибирская область приняла первую группу детей-сирот из ЛНР для передачи в приемные семьи, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников
и уполномоченный при президенте РФ
по правам ребенка Мария Львова-Белова
приняли участие во встрече детей в новосибирском аэропорту "Толмачёво
" и передаче их приемным родителям. Новосибирская область принимает самую большую группу детей из ЛНР.
Травников в разговоре с приемными родителями приехавших детей подчеркнул, что во время своей поездки в ЛНР сам видел, что эти дети в жизни видели совсем не много радости. "Они улыбаются и радуются всему. Общими усилиями – поможем им здесь наладить мирную жизнь, вырастим и выучим. Огромное спасибо приемным семьям за то, что откликнулись!" – сказал он.
Львова-Белова в свою очередь поблагодарила губернатора и правительство Новосибирской области за внимательное отношение к устройству детей-сирот в приемные семьи.
"Им сейчас нужно побольше любви, необходимо комплексное медицинское обследование, если потребуются – оперативные реабилитационные мероприятия. Андрей Травников – человек, который отнесся к решению этой задачи со всей душой", - сказала она.
Восемь семей Новосибирской области приняли 24 ребенка в возрасте от двух до 16 лет. В семейных группах – от двух до пяти братьев и сестер. Сейчас для семейных групп, особенно больших, возможности найти семью на территории ЛНР нет. В течение месяца в Новосибирскую область с Луганщины прибудет вторая группа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Приехавшим в сибирский регион из ЛНР детям при содействии областных властей подобраны замещающие родители из Купинского, Краснозёрского, Ордынского, Чистоозёрного, Новосибирского районов
и Новосибирска
. Знакомство и общение родителей с детьми проходило в онлайн-режиме, дети согласились на проживание в подобранных семьях.