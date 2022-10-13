Депутаты ЕР провели приемы граждан в Запорожской области и ЛНР
Депутаты "Единой России" провели первые приемы граждан в Запорожской области и ЛНР
© РИА НовостиПамятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
© РИА Новости
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Депутаты "Единой России" провели первые приемы граждан в новых субъектах России - Запорожской области и ЛНР, сообщили в пресс-службе партии.
"Депутаты "Единой России" провели первые приемы граждан в новых субъектах РФ. Они прошли в Запорожье и Луганской Народной Республике. В Луганске прием провела вице-спикер Госдумы, заместитель секретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. В нем также приняли участие руководитель регионального отделения "Единой России", председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко и депутат Народного совета Иван Санаев. Большинство обращений касалось помощи в оформлении и восстановлении документов, вопросов опеки, обеспечения жильем детей-сирот", - говорится в сообщении.
Также в Луганске обращения принимал депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который будет отвечать за взаимодействие с избирателями в ЛНР, уточнили в пресс-службе. В Мелитополе первый прием провел депутат Госдумы Артем Бичаев, он будет отвечать за взаимодействие с избирателями в Запорожской области от фракции "Единая Россия" в Госдуме и уже несколько месяцев руководит гуманитарной миссией партии в регионе.
"Вместе с ним в приеме приняла участие руководитель реготделения "Единой России", глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко. Жителей города интересовали вопросы предоставления льгот, оформления документов и капремонта", - добавили в партии.
ЕР также открыла центр юридической помощи в Донецке, он работает по принципу общественной приемной партии. Консультируют жителей юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты центральной приемной "Единой России" в Москве. Такие же центры работают в Луганске и во всех районах Мариуполя на базе гуманитарных центров партии, рассказали в ЕР.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.