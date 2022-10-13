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Депутаты ЕР провели приемы граждан в Запорожской области и ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022
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Депутаты ЕР провели приемы граждан в Запорожской области и ЛНР
Депутаты ЕР провели приемы граждан в Запорожской области и ЛНР - РИА Новости, 13.10.2022
Депутаты ЕР провели приемы граждан в Запорожской области и ЛНР
Депутаты "Единой России" провели первые приемы граждан в новых субъектах России - Запорожской области и ЛНР, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:15
2022-10-13T12:15
анна кузнецова
денис мирошниченко
виктор водолацкий
россия
луганская народная республика
запорожская область
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Депутаты "Единой России" провели первые приемы граждан в новых субъектах России - Запорожской области и ЛНР, сообщили в пресс-службе партии."Депутаты "Единой России" провели первые приемы граждан в новых субъектах РФ. Они прошли в Запорожье и Луганской Народной Республике. В Луганске прием провела вице-спикер Госдумы, заместитель секретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. В нем также приняли участие руководитель регионального отделения "Единой России", председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко и депутат Народного совета Иван Санаев. Большинство обращений касалось помощи в оформлении и восстановлении документов, вопросов опеки, обеспечения жильем детей-сирот", - говорится в сообщении.Также в Луганске обращения принимал депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который будет отвечать за взаимодействие с избирателями в ЛНР, уточнили в пресс-службе. В Мелитополе первый прием провел депутат Госдумы Артем Бичаев, он будет отвечать за взаимодействие с избирателями в Запорожской области от фракции "Единая Россия" в Госдуме и уже несколько месяцев руководит гуманитарной миссией партии в регионе."Вместе с ним в приеме приняла участие руководитель реготделения "Единой России", глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко. Жителей города интересовали вопросы предоставления льгот, оформления документов и капремонта", - добавили в партии.ЕР также открыла центр юридической помощи в Донецке, он работает по принципу общественной приемной партии. Консультируют жителей юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты центральной приемной "Единой России" в Москве. Такие же центры работают в Луганске и во всех районах Мариуполя на базе гуманитарных центров партии, рассказали в ЕР.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221013/zaporozhe-1823645052.html
https://ria.ru/20221012/zakonodatelstvo-1823508517.html
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анна кузнецова, денис мирошниченко, виктор водолацкий, россия, луганская народная республика, запорожская область, единая россия, госдума рф, политика
Анна Кузнецова, Денис Мирошниченко, Виктор Водолацкий, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Единая Россия, Госдума РФ, Политика
12:15 13.10.2022
 
Депутаты ЕР провели приемы граждан в Запорожской области и ЛНР

Депутаты "Единой России" провели первые приемы граждан в Запорожской области и ЛНР

© РИА НовостиПамятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета
© РИА Новости
Памятник Борцам за свободу и здание Бердянского городского совета. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Депутаты "Единой России" провели первые приемы граждан в новых субъектах России - Запорожской области и ЛНР, сообщили в пресс-службе партии.
"Депутаты "Единой России" провели первые приемы граждан в новых субъектах РФ. Они прошли в Запорожье и Луганской Народной Республике. В Луганске прием провела вице-спикер Госдумы, заместитель секретаря Генсовета партии Анна Кузнецова. В нем также приняли участие руководитель регионального отделения "Единой России", председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко и депутат Народного совета Иван Санаев. Большинство обращений касалось помощи в оформлении и восстановлении документов, вопросов опеки, обеспечения жильем детей-сирот", - говорится в сообщении.
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Также в Луганске обращения принимал депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который будет отвечать за взаимодействие с избирателями в ЛНР, уточнили в пресс-службе. В Мелитополе первый прием провел депутат Госдумы Артем Бичаев, он будет отвечать за взаимодействие с избирателями в Запорожской области от фракции "Единая Россия" в Госдуме и уже несколько месяцев руководит гуманитарной миссией партии в регионе.
"Вместе с ним в приеме приняла участие руководитель реготделения "Единой России", глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко. Жителей города интересовали вопросы предоставления льгот, оформления документов и капремонта", - добавили в партии.
ЕР также открыла центр юридической помощи в Донецке, он работает по принципу общественной приемной партии. Консультируют жителей юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты центральной приемной "Единой России" в Москве. Такие же центры работают в Луганске и во всех районах Мариуполя на базе гуманитарных центров партии, рассказали в ЕР.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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ЕР примет участие в интеграции законодательства в новых регионах
 
Анна КузнецоваДенис МирошниченкоВиктор ВодолацкийРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьЕдиная РоссияГосдума РФПолитика
 
 
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