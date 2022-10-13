https://ria.ru/20221013/deputat-1823608638.html

На Камчатке депутата приговорили к девяти годам колонии за взятки

На Камчатке депутата приговорили к девяти годам колонии за взятки - РИА Новости, 13.10.2022

На Камчатке депутата приговорили к девяти годам колонии за взятки

Суд на Камчатке приговорил к 9 годам колонии строгого режима депутата регионального заксобрания Валерия Быкова, которого обвиняли в получении взяток на сумму... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:41

2022-10-13T10:41

2022-10-13T10:41

происшествия

россия

камчатский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603898863_0:180:646:543_1920x0_80_0_0_c34e623c1af11567f6333e15280e4ce2.png

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт - РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил к 9 годам колонии строгого режима депутата регионального заксобрания Валерия Быкова, которого обвиняли в получении взяток на сумму более 6 миллионов рублей, сообщила прокуратура Камчатского края."Депутату назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 13 миллионов 495 тысяч рублей, с лишением права занимать определённые должности на 5 лет", — говорится в релизе.По данным следствия, что в ноябре 2018 года Быков путем вымогательства получил от генерального директора организации взятку в виде доли в ее уставном капитале и денег на общую сумму более 6 миллионов рублей. Пособником выступил бывший сотрудник правоохранительных органов. Взамен депутат пообещал покровительство предприятию и решение "различных вопросов финансово-хозяйственной деятельности".Соучастник депутата получил 7 лет колонии строгого режима.Их признали виновными по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), уточнили в прокуратуре.Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822802151.html

https://ria.ru/20221012/belozertsev-1823409466.html

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, камчатский край