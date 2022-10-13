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На Камчатке депутата приговорили к девяти годам колонии за взятки - РИА Новости, 13.10.2022
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На Камчатке депутата приговорили к девяти годам колонии за взятки
На Камчатке депутата приговорили к девяти годам колонии за взятки - РИА Новости, 13.10.2022
На Камчатке депутата приговорили к девяти годам колонии за взятки
Суд на Камчатке приговорил к 9 годам колонии строгого режима депутата регионального заксобрания Валерия Быкова, которого обвиняли в получении взяток на сумму... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:41
2022-10-13T10:41
происшествия
россия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт - РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил к 9 годам колонии строгого режима депутата регионального заксобрания Валерия Быкова, которого обвиняли в получении взяток на сумму более 6 миллионов рублей, сообщила&nbsp; прокуратура Камчатского края."Депутату назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 13 миллионов 495 тысяч рублей, с лишением права занимать определённые должности на 5 лет", — говорится в релизе.По данным следствия, что в ноябре 2018 года Быков путем вымогательства получил от генерального директора организации взятку в виде доли в ее уставном капитале и денег на общую сумму более 6 миллионов рублей. Пособником выступил бывший сотрудник правоохранительных органов. Взамен депутат пообещал покровительство предприятию и решение "различных вопросов финансово-хозяйственной деятельности".Соучастник депутата получил 7 лет колонии строгого режима.Их признали виновными по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), уточнили в прокуратуре.Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20221010/rosgvardiya-1822802151.html
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происшествия, россия, камчатский край
Происшествия, Россия, Камчатский край
10:41 13.10.2022
 
На Камчатке депутата приговорили к девяти годам колонии за взятки

Камчатский депутат Быков получил девять лет колонии за взятки на шесть миллионов рублей

© Фото : КПРФДепутат законодательного собрания Камчатского края, лидер Камчатского отделения КПРФ Валерий Быков
Депутат законодательного собрания Камчатского края, лидер Камчатского отделения КПРФ Валерий Быков - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : КПРФ
Депутат законодательного собрания Камчатского края, лидер Камчатского отделения КПРФ Валерий Быков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт - РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил к 9 годам колонии строгого режима депутата регионального заксобрания Валерия Быкова, которого обвиняли в получении взяток на сумму более 6 миллионов рублей, сообщила  прокуратура Камчатского края.
"Депутату назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 13 миллионов 495 тысяч рублей, с лишением права занимать определённые должности на 5 лет", — говорится в релизе.
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По данным следствия, что в ноябре 2018 года Быков путем вымогательства получил от генерального директора организации взятку в виде доли в ее уставном капитале и денег на общую сумму более 6 миллионов рублей. Пособником выступил бывший сотрудник правоохранительных органов. Взамен депутат пообещал покровительство предприятию и решение "различных вопросов финансово-хозяйственной деятельности".
Соучастник депутата получил 7 лет колонии строгого режима.
Их признали виновными по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), уточнили в прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.
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