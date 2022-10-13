https://ria.ru/20221013/depp-1823719993.html

Эмбер Херд назвала 16 причин для обжалования решения суда с Деппом

Эмбер Херд назвала 16 причин для обжалования решения суда с Деппом - РИА Новости, 13.10.2022

Эмбер Херд назвала 16 причин для обжалования решения суда с Деппом

Эмбер Херд подала апелляцию на решения суда в споре с ее бывшим супругом Джонни Деппом из-за ее статьи в Washington Post в 2018 году. Актриса перечислила 16... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:45

2022-10-13T15:45

2022-10-13T15:45

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Эмбер Херд подала апелляцию на решения суда в споре с ее бывшим супругом Джонни Деппом из-за ее статьи в Washington Post в 2018 году. Актриса перечислила 16 причин для обжалования, сообщает Vanity Fair. В частности, она указывает на отсутствие "ясных и убедительных доказательств" фактического злого умысла. Часть пунктов связана с приобщением доказательств: некоторые из них, согласно документу, оказавшемуся в распоряжении СМИ, не должны были рассматриваться, а те, что можно было принять в расчет, так и не были учтены.Еще один пункт гласит: "Суд первой инстанции ошибся, разрешив Деппу утверждать или предполагать, что присяжные могут присудить возмещение ущерба на основании заявлений или поведения, имевших место до публикации оспариваемой статьи". То есть бывший супруг подал иск в связи с публикацией и утверждал, что из-за нее потерял работу. При этом он заставил присяжных поверить, что Херд была привлечена к суду за заявления или события, предшествовавшие статье в Washington Post.Депп требовал от Херд компенсацию в размере 50 миллионов долларов. Он утверждал, что потерял работу из-за ее колонки, в которой она рассказала о пережитом насилии, но не назвала имя обидчика. Эмбер подала встречный иск из-за слов в ее адрес адвоката Деппа. В итоге Херд суд постановил, что Эмбер должна выплатить Джонни 10,3 миллионов долларов, а он ей — два миллиона долларов.

https://ria.ru/20220916/depp-1817266121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эмбер херд, джонни депп, знаменитости, звезды