https://ria.ru/20221013/covid-19-1823581990.html

Россия готова поделиться с другими опытом борьбы с COVID-19, заявил Путин

Россия готова поделиться с другими опытом борьбы с COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022

Россия готова поделиться с другими опытом борьбы с COVID-19, заявил Путин

Путин: РФ готова поделиться со всеми заинтересованными странами богатым опытом по борьбе с коронавирусом, накопленным за время пандемии РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:43

2022-10-13T08:43

2022-10-13T08:43

распространение коронавируса

россия

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

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Путин: РФ готова поделиться со всеми заинтересованными странами богатым опытом по борьбе с коронавирусом, накопленным за время пандемииРИА Новости

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин