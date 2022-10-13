https://ria.ru/20221013/covid-19-1823581990.html
Россия готова поделиться с другими опытом борьбы с COVID-19, заявил Путин
Россия готова поделиться с другими опытом борьбы с COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Россия готова поделиться с другими опытом борьбы с COVID-19, заявил Путин
Путин: РФ готова поделиться со всеми заинтересованными странами богатым опытом по борьбе с коронавирусом, накопленным за время пандемии РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:43
2022-10-13T08:43
2022-10-13T08:43
распространение коронавируса
россия
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
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Путин: РФ готова поделиться со всеми заинтересованными странами богатым опытом по борьбе с коронавирусом, накопленным за время пандемииРИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Владимир Путин
Материал дополняется
Россия готова поделиться с другими опытом борьбы с COVID-19, заявил Путин
Путин: Россия готова поделиться с заинтересованными странами опытом борьбы с COVID-19