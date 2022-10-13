Рейтинг@Mail.ru
Россия готова поделиться с другими опытом борьбы с COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221013/covid-19-1823581990.html
Россия готова поделиться с другими опытом борьбы с COVID-19, заявил Путин
Россия готова поделиться с другими опытом борьбы с COVID-19, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Россия готова поделиться с другими опытом борьбы с COVID-19, заявил Путин
Путин: РФ готова поделиться со всеми заинтересованными странами богатым опытом по борьбе с коронавирусом, накопленным за время пандемии РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:43
2022-10-13T08:43
распространение коронавируса
россия
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773314951_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_4ce0c88e0e780a759967e052cd57a37b.jpg
Путин: РФ готова поделиться со всеми заинтересованными странами богатым опытом по борьбе с коронавирусом, накопленным за время пандемииРИА Новости
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773314951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e441e43c72197c517045d8be4c5803e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин
Распространение коронавируса, Россия, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Владимир Путин
Материал дополняется
08:43 13.10.2022
 
Россия готова поделиться с другими опытом борьбы с COVID-19, заявил Путин

Путин: Россия готова поделиться с заинтересованными странами опытом борьбы с COVID-19

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМедицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Путин: РФ готова поделиться со всеми заинтересованными странами богатым опытом по борьбе с коронавирусом, накопленным за время пандемии
РИА Новости
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала