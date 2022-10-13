https://ria.ru/20221013/chipy-1823817310.html

Китай обвинил США в дискриминации из-за экспортных ограничений на чипы

Китай обвинил США в дискриминации из-за экспортных ограничений на чипы - РИА Новости, 13.10.2022

Китай обвинил США в дискриминации из-за экспортных ограничений на чипы

Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности после экспортных ограничений США обвинила Вашингтон в дискриминационной торговой политике и призвала... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:09

2022-10-13T18:09

2022-10-13T18:09

технологии

сша

китай

министерство торговли сша

санкции

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ПЕКИН, 13 окт - РИА Новости. Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности после экспортных ограничений США обвинила Вашингтон в дискриминационной торговой политике и призвала американские власти исправить свои ошибочные действия "ради миллионов участников индустрии" во всем мире.Ранее минторг США сообщил, что Вашингтон ограничил поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников."Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности выступает против использования министерством торговли США таких безапелляционных методов, вносящих помехи в международную торговлю", - говорится в заявлении Ассоциации, распространенном в четверг.Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что США используют государственную безопасность для проведения своей "дискриминационной торговой политики"."Такая односторонняя политика может не только нанести еще больший ущерб цепочкам поставок в полупроводниковой промышленности, но, что еще важнее, создаст атмосферу неопределенности в индустрии, негативно отразится на духе взаимного доверия и дружеского сотрудничества, который десятилетиями с большими усилиями совместно создавался участниками индустрии полупроводников во всем мире", - отмечается в документе.В Ассоциации выразили надежду на то, что американское правительство как можно скорее исправит свои ошибочные действия "ради полупроводниковой промышленности" и "миллионов ее участников".Ранее президент США подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем. При этом администрация Байдена в обзоре цепочки поставок в 2021 году признавала значительную зависимость страны от продукции тайваньской TSMC, и, по данным исследовательской группы Capital Economics, именно TSMC производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Крупнейшие технологические корпорации США, включая Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm, AMD и Broadcom, закупают микрочипы у TSMC, в то время как правительство США зависит от тайваньских микрочипов для производства некоторых наиболее важных и сложных систем, включая вооружение.

https://ria.ru/20221013/neft-1823676177.html

https://ria.ru/20221013/ssha-1823805139.html

https://ria.ru/20221013/strakh-1823564495.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, китай, министерство торговли сша, санкции