https://ria.ru/20221013/chesotka-1823756929.html
Число заражений чесоткой в Нидерландах обновило исторический рекорд
Число заражений чесоткой в Нидерландах обновило исторический рекорд - РИА Новости, 13.10.2022
Число заражений чесоткой в Нидерландах обновило исторический рекорд
Число заражений чесоткой в Нидерландах за предыдущую неделю обновило исторический рекорд, сообщает портал NL Times на ссылкой на нидерландский НИИ Nivel. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:39
2022-10-13T15:39
2022-10-13T15:39
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Число заражений чесоткой в Нидерландах за предыдущую неделю обновило исторический рекорд, сообщает портал NL Times на ссылкой на нидерландский НИИ Nivel.Издание приводит данные Nivel, согласно которым число заражений чесоткой, вызываемой чесоточным клещом (зуднем), за первую календарную неделю октября (с 3 по 9 число месяца) превысило предыдущие рекордные значения, зафиксированные в 2021 году.Отмечается, что большая часть заразившихся - люди в возрасте от 15 до 24 лет. Как подчеркивает NL Times, клещ передается при продолжительном физическом контакте, например, при половом акте или долгом нахождении в одной постели.Помимо прочего, издание приводит данные из опубликованного ранее доклада института, из которого следует, что в период с 2011 года по 2020 год число заражений зуднем за год увеличилось более чем в четыре раза. При этом за 2014 год заразились 100 человек на 100 тысяч жителей, в 2019 году это число достигло 210 человек, а в 2020 - 260.Чесотка - заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточными клещами (зуднями), которые роют ходы в коже хозяина, где и размножаются, при этом они питаются кровью носителя. Эти клещи могут поражать любые участки кожи, но чаще всего встречаются на тыльной поверхности кистей, в межпальцевых пространствах, подмышечных впадинах или промежности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220922/ospa-1818610478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды
Число заражений чесоткой в Нидерландах обновило исторический рекорд
NL Times: число заражений чесоткой в Нидерландах обновило исторический рекорд
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Число заражений чесоткой в Нидерландах за предыдущую неделю обновило исторический рекорд, сообщает
портал NL Times на ссылкой на нидерландский НИИ Nivel.
Издание приводит данные Nivel, согласно которым число заражений чесоткой, вызываемой чесоточным клещом (зуднем), за первую календарную неделю октября (с 3 по 9 число месяца) превысило предыдущие рекордные значения, зафиксированные в 2021 году.
Отмечается, что большая часть заразившихся - люди в возрасте от 15 до 24 лет. Как подчеркивает NL Times, клещ передается при продолжительном физическом контакте, например, при половом акте или долгом нахождении в одной постели.
Помимо прочего, издание приводит данные из опубликованного ранее доклада института, из которого следует, что в период с 2011 года по 2020 год число заражений зуднем за год увеличилось более чем в четыре раза. При этом за 2014 год заразились 100 человек на 100 тысяч жителей, в 2019 году это число достигло 210 человек, а в 2020 - 260.
Чесотка - заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточными клещами (зуднями), которые роют ходы в коже хозяина, где и размножаются, при этом они питаются кровью носителя. Эти клещи могут поражать любые участки кожи, но чаще всего встречаются на тыльной поверхности кистей, в межпальцевых пространствах, подмышечных впадинах или промежности.