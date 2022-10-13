https://ria.ru/20221013/chesotka-1823756929.html

Число заражений чесоткой в Нидерландах обновило исторический рекорд

Число заражений чесоткой в Нидерландах обновило исторический рекорд - РИА Новости, 13.10.2022

Число заражений чесоткой в Нидерландах обновило исторический рекорд

Число заражений чесоткой в Нидерландах за предыдущую неделю обновило исторический рекорд, сообщает портал NL Times на ссылкой на нидерландский НИИ Nivel. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:39

2022-10-13T15:39

2022-10-13T15:39

в мире

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810802637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fded53d026d8bd19529db0d08ba620fc.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Число заражений чесоткой в Нидерландах за предыдущую неделю обновило исторический рекорд, сообщает портал NL Times на ссылкой на нидерландский НИИ Nivel.Издание приводит данные Nivel, согласно которым число заражений чесоткой, вызываемой чесоточным клещом (зуднем), за первую календарную неделю октября (с 3 по 9 число месяца) превысило предыдущие рекордные значения, зафиксированные в 2021 году.Отмечается, что большая часть заразившихся - люди в возрасте от 15 до 24 лет. Как подчеркивает NL Times, клещ передается при продолжительном физическом контакте, например, при половом акте или долгом нахождении в одной постели.Помимо прочего, издание приводит данные из опубликованного ранее доклада института, из которого следует, что в период с 2011 года по 2020 год число заражений зуднем за год увеличилось более чем в четыре раза. При этом за 2014 год заразились 100 человек на 100 тысяч жителей, в 2019 году это число достигло 210 человек, а в 2020 - 260.Чесотка - заразное кожное заболевание, вызываемое чесоточными клещами (зуднями), которые роют ходы в коже хозяина, где и размножаются, при этом они питаются кровью носителя. Эти клещи могут поражать любые участки кожи, но чаще всего встречаются на тыльной поверхности кистей, в межпальцевых пространствах, подмышечных впадинах или промежности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220922/ospa-1818610478.html

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нидерланды