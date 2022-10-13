https://ria.ru/20221013/chekhiya-1823740187.html

Эксперты оценили интерес россиян к поездкам в Чехию

Эксперты оценили интерес россиян к поездкам в Чехию - РИА Новости, 13.10.2022

Эксперты оценили интерес россиян к поездкам в Чехию

Интерес россиян к отдыху в Чехии существенно снизился в последние годы, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:16

2022-10-13T16:16

2022-10-13T16:16

туризм

новости - туризм

туризм

чехия

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Интерес россиян к отдыху в Чехии существенно снизился в последние годы, сообщает АТОР.Причина — отсутствие прямого авиасообщения со странами ЕС и приостановка выдачи виз, отмечают туроператоры. "До пандемии страна входила в тройку самых популярных экскурсионных направлений Европы, а в этом году в основном россияне бронировали там отели под личные или деловые цели. Были отдельные заявки на туры и лечение в Карловых Варах", — сообщили в ассоциации.Сейчас граждане РФ добираются до Чехии через Стамбул и Белград. При этом по новым правилам, вступающим в силу с 25 октября, при вылете в Чехию из нешенгенских стран, например, из Стамбула, россиян могут не посадить на рейс в Прагу, предупреждают эксперты АТОР. Дело в том, что если пассажира не пустят в страну, расходы на возвращение будет нести перевозчик. Который к тому же заплатит штраф.Сложности добавляет и собственная политика европейских авиакомпаний в отношении граждан РФ. "Известно о случаях в отказе в перевозке россиян компанией Ryanair. У пассажиров были авиабилеты из стран ЕС в Финляндию и Прибалтику, которые ввели запрет на въезд туристов из РФ. Смогут ли в этом случае наши сограждане на рейсе той же Ryanair улететь из Франции в Чехию после 25 октября, не понятно", — отметили в ассоциации.Как вариант, можно попробовать добраться до этого государства по суше на арендованном автомобиле или рейсовом автобусе. "Туроператоры рассказали, что у их клиентов был опыт таких путешествий из Австрии и Германии. Сейчас пограничный контроль на сухопутной границе Чехия ввела только со Словакией", — добавили в ассоциации.Гражданам РФ, получившим шенгенские визы в любой из стран ЕС с целью туризма, спорта или культуры, с 25 октября будет запрещен въезд в Чехию. Решение об этом приняло правительство республики, сообщил на пресс-конференции глава МИД Чехии Ян Липавский.

https://ria.ru/20221011/bakhreyn-1822819750.html

чехия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, чехия, ассоциация туроператоров россии (атор)