Эксперты оценили интерес россиян к поездкам в Чехию
АТОР: интерес россиян к отдыху в Чехии существенно снизился после отмены прямых рейсов
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Интерес россиян к отдыху в Чехии существенно снизился в последние годы, сообщает АТОР.
Причина — отсутствие прямого авиасообщения со странами ЕС и приостановка выдачи виз, отмечают туроператоры. "До пандемии страна входила в тройку самых популярных экскурсионных направлений Европы, а в этом году в основном россияне бронировали там отели под личные или деловые цели. Были отдельные заявки на туры и лечение в Карловых Варах", — сообщили в ассоциации.
Сейчас граждане РФ добираются до Чехии через Стамбул и Белград. При этом по новым правилам, вступающим в силу с 25 октября, при вылете в Чехию из нешенгенских стран, например, из Стамбула, россиян могут не посадить на рейс в Прагу, предупреждают эксперты АТОР. Дело в том, что если пассажира не пустят в страну, расходы на возвращение будет нести перевозчик. Который к тому же заплатит штраф.
Сложности добавляет и собственная политика европейских авиакомпаний в отношении граждан РФ. "Известно о случаях в отказе в перевозке россиян компанией Ryanair. У пассажиров были авиабилеты из стран ЕС в Финляндию и Прибалтику, которые ввели запрет на въезд туристов из РФ. Смогут ли в этом случае наши сограждане на рейсе той же Ryanair улететь из Франции в Чехию после 25 октября, не понятно", — отметили в ассоциации.
Как вариант, можно попробовать добраться до этого государства по суше на арендованном автомобиле или рейсовом автобусе. "Туроператоры рассказали, что у их клиентов был опыт таких путешествий из Австрии и Германии. Сейчас пограничный контроль на сухопутной границе Чехия ввела только со Словакией", — добавили в ассоциации.
Гражданам РФ, получившим шенгенские визы в любой из стран ЕС с целью туризма, спорта или культуры, с 25 октября будет запрещен въезд в Чехию. Решение об этом приняло правительство республики, сообщил на пресс-конференции глава МИД Чехии Ян Липавский.