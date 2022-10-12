https://ria.ru/20221012/viza-1823503939.html

Чехия запретит въезд россиянам по шенгенским визам

Чехия запретит въезд россиянам по шенгенским визам - РИА Новости, 12.10.2022

Чехия запретит въезд россиянам по шенгенским визам

Гражданам РФ, получившим шенгенские визы в любой из стран ЕС с целью туризма, спорта или культуры, с 25 октября будет запрещен въезд в Чехию, решение об этом в... РИА Новости, 12.10.2022

2022-10-12T18:59

2022-10-12T18:59

2022-10-12T19:16

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ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Гражданам РФ, получившим шенгенские визы в любой из стран ЕС с целью туризма, спорта или культуры, с 25 октября будет запрещен въезд в Чехию, решение об этом в среду приняло правительство республики, сообщил на пресс-конференции глава МИД Ян Липавский."По данным МИД республики, в Чехию ежедневно через аэропорт Праги прибывает около 200 граждан РФ. С 25 октября те из россиян, которые прибудут в страну через ее внешние границы, включая аэропорты, с действующей шенгенской визой, выданной в любом из государств ЕС с целью туризма, спорта или культуры, не будут допущены на чешскую территорию. Чехия таким образом присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые уже ранее закрыли свои границы для граждан РФ", - сказал Липавский.Глава МИД напомнил, что Чехия была первой страной, прекратившей выдавать визы гражданам РФ уже с 25 февраля этого года. В настоящее время срок этого распоряжения продлен до конца марта 2023 года.В среду члены верхней палаты чешского парламента, сената, приняли решение, в котором говорится о том, что граждане РФ, покидающие свою страну, чтобы избежать мобилизации, не соответствуют условиям предоставления гуманитарных виз, к тому же они могут представлять собой угрозу безопасности стране. Сенат тем самым поддержал позицию чешского правительства.

https://ria.ru/20220929/vizy-1820418711.html

https://ria.ru/20221005/vizy-1821795441.html

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в мире, ян липавский, чехия, россия, прага, евросоюз, туризм, новости - туризм