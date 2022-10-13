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Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником - РИА Новости, 13.10.2022
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Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником
Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником - РИА Новости, 13.10.2022
Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки - Артема Чайки советником главы Чечни по гуманитарным, социальным и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T23:19
2022-10-13T23:20
рамзан кадыров
юрий чайка
артем чайка
россия
чеченская республика (чечня)
политика
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ГРОЗНЫЙ, 13 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки - Артема Чайки советником главы Чечни по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.Он добавил, что в сферу задач нового советника будет входить координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чечня.
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рамзан кадыров, юрий чайка, артем чайка, россия, чеченская республика (чечня), политика
Рамзан Кадыров, Юрий Чайка, Артем Чайка, Россия, Чеченская республика (Чечня), Политика
23:19 13.10.2022 (обновлено: 23:20 13.10.2022)
 
Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником

Глава Чечни Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Артема Чайку своим советником

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАртем Чайка
Артем Чайка - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Артем Чайка . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 13 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки - Артема Чайки советником главы Чечни по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.
"Сегодня принял решение о назначении Артема Юрьевича Чайки советником главы Чеченской Республики по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что в сферу задач нового советника будет входить координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чечня.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 23:56Специальная военная операция на Украине
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Рамзан КадыровЮрий ЧайкаАртем ЧайкаРоссияЧеченская республика (Чечня)Политика
 
 
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