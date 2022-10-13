https://ria.ru/20221013/chayka-1823871959.html
Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником
Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником - РИА Новости, 13.10.2022
Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки - Артема Чайки советником главы Чечни по гуманитарным, социальным и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T23:19
2022-10-13T23:19
2022-10-13T23:20
рамзан кадыров
юрий чайка
артем чайка
россия
чеченская республика (чечня)
политика
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ГРОЗНЫЙ, 13 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки - Артема Чайки советником главы Чечни по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.Он добавил, что в сферу задач нового советника будет входить координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чечня.
https://ria.ru/20221011/svo-1823257005.html
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рамзан кадыров, юрий чайка, артем чайка, россия, чеченская республика (чечня), политика
Рамзан Кадыров, Юрий Чайка, Артем Чайка, Россия, Чеченская республика (Чечня), Политика
23:19 13.10.2022 (обновлено: 23:20 13.10.2022)
Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником
Глава Чечни Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Артема Чайку своим советником