https://ria.ru/20221013/chayka-1823871959.html

Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником

Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником - РИА Новости, 13.10.2022

Кадыров назначил сына экс-генпрокурора России Чайки своим советником

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки - Артема Чайки советником главы Чечни по гуманитарным, социальным и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T23:19

2022-10-13T23:19

2022-10-13T23:20

рамзан кадыров

юрий чайка

артем чайка

россия

чеченская республика (чечня)

политика

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ГРОЗНЫЙ, 13 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении сына экс-генпрокурора России Юрия Чайки - Артема Чайки советником главы Чечни по гуманитарным, социальным и экономическим вопросам.Он добавил, что в сферу задач нового советника будет входить координация и непосредственное участие в деятельности общественных организаций в рамках реализации проектов гуманитарной и социально-экономической направленности, в которых задействована Чечня.

https://ria.ru/20221011/svo-1823257005.html

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рамзан кадыров, юрий чайка, артем чайка, россия, чеченская республика (чечня), политика