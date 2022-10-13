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Антонов сообщил о пожеланиях российским войскам от заключенного в США Бута - РИА Новости, 13.10.2022
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Антонов сообщил о пожеланиях российским войскам от заключенного в США Бута
Антонов сообщил о пожеланиях российским войскам от заключенного в США Бута - РИА Новости, 13.10.2022
Антонов сообщил о пожеланиях российским войскам от заключенного в США Бута
Россиянин Виктор Бут передал из американской тюрьмы, где он отбывает 25-летние заключение, пожелание победы российским военным, участвующим в спецоперации на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T02:02
2022-10-13T02:05
в мире
виктор бут
анатолий антонов
россия
украина
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Россиянин Виктор Бут передал из американской тюрьмы, где он отбывает 25-летние заключение, пожелание победы российским военным, участвующим в спецоперации на Украине, рассказал навестивший его посол РФ Анатолий Антонов.Бут осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, виктор бут, анатолий антонов, россия, украина, сша
В мире, Виктор Бут, Анатолий Антонов, Россия, Украина, США
02:02 13.10.2022 (обновлено: 02:05 13.10.2022)
 
Антонов сообщил о пожеланиях российским войскам от заключенного в США Бута

Антонов: россиянин Бут передал из тюрьмы пожелание победы российским военным на Украине

© AP Photo / Apichart WeerawongРоссийский предприниматель Виктор Бут
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Apichart Weerawong
Российский предприниматель Виктор Бут. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Россиянин Виктор Бут передал из американской тюрьмы, где он отбывает 25-летние заключение, пожелание победы российским военным, участвующим в спецоперации на Украине, рассказал навестивший его посол РФ Анатолий Антонов.
"Он очень беспокоится о том, что происходит у нас, в России, идет ли успешно у нас специальная военная операция. Просил передать нашим военным, кто сражается на фронтах, успехов, всего самого доброго, главное – победы. Останавливаться нельзя, только вперед", - сказал он журналистам.
Бут осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 23:18
Адвокат Бута отреагировал на заявления об обмене заключенными
 
В миреВиктор БутАнатолий АнтоновРоссияУкраинаСША
 
 
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