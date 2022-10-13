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Антонов сообщил о пожеланиях российским войскам от заключенного в США Бута

Антонов сообщил о пожеланиях российским войскам от заключенного в США Бута - РИА Новости, 13.10.2022

Антонов сообщил о пожеланиях российским войскам от заключенного в США Бута

Россиянин Виктор Бут передал из американской тюрьмы, где он отбывает 25-летние заключение, пожелание победы российским военным, участвующим в спецоперации на... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T02:02

2022-10-13T02:02

2022-10-13T02:05

в мире

виктор бут

анатолий антонов

россия

украина

сша

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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Россиянин Виктор Бут передал из американской тюрьмы, где он отбывает 25-летние заключение, пожелание победы российским военным, участвующим в спецоперации на Украине, рассказал навестивший его посол РФ Анатолий Антонов.Бут осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221011/advokat-1823253627.html

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в мире, виктор бут, анатолий антонов, россия, украина, сша