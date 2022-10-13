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Посол России в США Антонов посетил в тюрьме россиянина Бута
Посол России в США Антонов посетил в тюрьме россиянина Бута - РИА Новости, 13.10.2022
Посол России в США Антонов посетил в тюрьме россиянина Бута
Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил журналистам, что посетил в американской тюрьме соотечественника Виктора Бута и общался с ним полтора часа. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T01:06
2022-10-13T01:06
2022-10-13T02:23
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил журналистам, что посетил в американской тюрьме соотечественника Виктора Бута и общался с ним полтора часа.Он добавил, что в течение полуторачасовой беседы "американцы не беспокоили и были созданы все необходимые условия".Бут, по его словам, находится в хорошем физическом и душевном состоянии.Он добавил, что Бут некоторое время назад переболел простудой - "не ковидом". "Все необходимое содействие ему было оказано", - добавил посол.Россиянин, по его словам, интересовался всем, что происходит на родине – от хода конфликта на Украине до новинок литературы и кинематографа.Бут осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Власти США, по данным СМИ, предлагают обменять его на Бриттни Грайнер и Пола Уилана – двух американцев, которые отбывают наказание в российских тюрьмах. Бут приговорен к 25 годам лишения свободы и находится за решеткой с 2008 года, когда его арестовали в Таиланде.
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россия, сша, в мире, виктор бут, анатолий антонов
Россия, США, В мире, Виктор Бут, Анатолий Антонов
01:06 13.10.2022 (обновлено: 02:23 13.10.2022)
Посол России в США Антонов посетил в тюрьме россиянина Бута
Посол России в Вашингтоне Антонов посетил заключенного в США россиянина Виктора Бута
ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил журналистам, что посетил в американской тюрьме соотечественника Виктора Бута и общался с ним полтора часа.
"В первую очередь визит имеет своей целью показать поддержку Россией нашего соотечественника", - сказал Антонов.
Он добавил, что в течение полуторачасовой беседы "американцы не беспокоили и были созданы все необходимые условия".
Бут, по его словам, находится в хорошем физическом и душевном состоянии.
"Никаких жалоб у него нет. Ему очень не хватает нормального общения. Он говорил о том, что немножко даже стал забывать некоторые русские слова, потому что не с кем поговорить. Мы передаем ему газеты, журналы, все это приходит, к сожалению, с большим опозданием – где-то три-четыре недели", - сказал Антонов.
Он добавил, что Бут некоторое время назад переболел простудой - "не ковидом". "Все необходимое содействие ему было оказано", - добавил посол.
Россиянин, по его словам, интересовался всем, что происходит на родине – от хода конфликта на Украине до новинок литературы и кинематографа.
"Это человек богатой души, огромных знаний. Он даже здесь продолжает... изучать китайский язык. Выучил уже 500 иероглифов. Знает персидский язык. Я вам сегодня не перечислю те языки, которые он знает. Это очень вдохновляет", - сказал Антонов.
Бут осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Власти США, по данным СМИ, предлагают обменять его на Бриттни Грайнер и Пола Уилана – двух американцев, которые отбывают наказание в российских тюрьмах. Бут приговорен к 25 годам лишения свободы и находится за решеткой с 2008 года, когда его арестовали в Таиланде.