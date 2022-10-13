https://ria.ru/20221013/but-1823556761.html

Посол России в США Антонов посетил в тюрьме россиянина Бута

Посол России в США Антонов посетил в тюрьме россиянина Бута - РИА Новости, 13.10.2022

Посол России в США Антонов посетил в тюрьме россиянина Бута

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил журналистам, что посетил в американской тюрьме соотечественника Виктора Бута и общался с ним полтора часа. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T01:06

2022-10-13T01:06

2022-10-13T02:23

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виктор бут

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил журналистам, что посетил в американской тюрьме соотечественника Виктора Бута и общался с ним полтора часа.Он добавил, что в течение полуторачасовой беседы "американцы не беспокоили и были созданы все необходимые условия".Бут, по его словам, находится в хорошем физическом и душевном состоянии.Он добавил, что Бут некоторое время назад переболел простудой - "не ковидом". "Все необходимое содействие ему было оказано", - добавил посол.Россиянин, по его словам, интересовался всем, что происходит на родине – от хода конфликта на Украине до новинок литературы и кинематографа.Бут осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма. Россиянин настаивает на своей невиновности. Власти США, по данным СМИ, предлагают обменять его на Бриттни Грайнер и Пола Уилана – двух американцев, которые отбывают наказание в российских тюрьмах. Бут приговорен к 25 годам лишения свободы и находится за решеткой с 2008 года, когда его арестовали в Таиланде.

https://ria.ru/20221011/advokat-1823253627.html

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россия, сша, в мире, виктор бут, анатолий антонов