https://ria.ru/20221013/brosnan-1823821637.html

Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена

Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена - РИА Новости, 13.10.2022

Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена

Пирс Броснан рассказал, что пробовался на роль Бэтмена в фильме Тима Бертона. Работу в том проекте он не получил. Подробностями актер поделился в интервью... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:40

2022-10-13T19:40

2022-10-13T20:03

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пирс Броснан рассказал, что пробовался на роль Бэтмена в фильме Тима Бертона. Работу в том проекте он не получил. Подробностями актер поделился в интервью Джимми Фэллону. "Помнится, я сказал какую-то ерунду. Что-то вроде: "Я не понимаю мужчину, который носит нижнее белье поверх штанов", — говорит Броснан. Супергероя он все же сыграл. Но в другом фильме. В "Черном Адаме" Броснан появится в образе Доктора Фейта. В комиксах этот персонаж умел летать, читал чужие мысли и, конечно же, обладал нечеловеческой выносливостью.Премьера "Бэтмена" Тима Бертона состоялась в 1989 году. Главную роль в нем исполнил Майкл Китон.

https://ria.ru/20221010/scorsese-1822867964.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, пирс броснан, тим бертон, джимми фэллон, майкл китон, бэтмен