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Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена - РИА Новости, 13.10.2022
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Культура
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Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена
Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена - РИА Новости, 13.10.2022
Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена
Пирс Броснан рассказал, что пробовался на роль Бэтмена в фильме Тима Бертона. Работу в том проекте он не получил. Подробностями актер поделился в интервью... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:40
2022-10-13T20:03
культура
новости культуры
знаменитости
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тим бертон
джимми фэллон
майкл китон
бэтмен
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пирс Броснан рассказал, что пробовался на роль Бэтмена в фильме Тима Бертона. Работу в том проекте он не получил. Подробностями актер поделился в интервью Джимми Фэллону. "Помнится, я сказал какую-то ерунду. Что-то вроде: "Я не понимаю мужчину, который носит нижнее белье поверх штанов", — говорит Броснан. Супергероя он все же сыграл. Но в другом фильме. В "Черном Адаме" Броснан появится в образе Доктора Фейта. В комиксах этот персонаж умел летать, читал чужие мысли и, конечно же, обладал нечеловеческой выносливостью.Премьера "Бэтмена" Тима Бертона состоялась в 1989 году. Главную роль в нем исполнил Майкл Китон.
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новости культуры, знаменитости, пирс броснан, тим бертон, джимми фэллон, майкл китон, бэтмен
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Пирс Броснан, Тим Бертон, Джимми Фэллон, Майкл Китон, Бэтмен
19:40 13.10.2022 (обновлено: 20:03 13.10.2022)
 
Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена

Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена в фильме Бертона

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Пирс Броснан
Актер Пирс Броснан - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пирс Броснан рассказал, что пробовался на роль Бэтмена в фильме Тима Бертона. Работу в том проекте он не получил. Подробностями актер поделился в интервью Джимми Фэллону.
"Помнится, я сказал какую-то ерунду. Что-то вроде: "Я не понимаю мужчину, который носит нижнее белье поверх штанов", — говорит Броснан.
Супергероя он все же сыграл. Но в другом фильме. В "Черном Адаме" Броснан появится в образе Доктора Фейта. В комиксах этот персонаж умел летать, читал чужие мысли и, конечно же, обладал нечеловеческой выносливостью.
Премьера "Бэтмена" Тима Бертона состоялась в 1989 году. Главную роль в нем исполнил Майкл Китон.
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КультураНовости культурыЗнаменитостиПирс БроснанТим БертонДжимми ФэллонМайкл КитонБэтмен
 
 
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