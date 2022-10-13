https://ria.ru/20221013/brosnan-1823821637.html
Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена
Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена - РИА Новости, 13.10.2022
Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена
Пирс Броснан рассказал, что пробовался на роль Бэтмена в фильме Тима Бертона. Работу в том проекте он не получил. Подробностями актер поделился в интервью... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:40
2022-10-13T19:40
2022-10-13T20:03
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Пирс Броснан рассказал, что пробовался на роль Бэтмена в фильме Тима Бертона. Работу в том проекте он не получил. Подробностями актер поделился в интервью Джимми Фэллону. "Помнится, я сказал какую-то ерунду. Что-то вроде: "Я не понимаю мужчину, который носит нижнее белье поверх штанов", — говорит Броснан. Супергероя он все же сыграл. Но в другом фильме. В "Черном Адаме" Броснан появится в образе Доктора Фейта. В комиксах этот персонаж умел летать, читал чужие мысли и, конечно же, обладал нечеловеческой выносливостью.Премьера "Бэтмена" Тима Бертона состоялась в 1989 году. Главную роль в нем исполнил Майкл Китон.
https://ria.ru/20221010/scorsese-1822867964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, пирс броснан, тим бертон, джимми фэллон, майкл китон, бэтмен
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Пирс Броснан, Тим Бертон, Джимми Фэллон, Майкл Китон, Бэтмен
19:40 13.10.2022 (обновлено: 20:03 13.10.2022)
Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена
Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена в фильме Бертона