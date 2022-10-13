https://ria.ru/20221013/britaniya-1823782772.html

The Telegraph: Британия стремительно рушится из-за порочности системы

The Telegraph: Британия стремительно рушится из-за порочности системы - РИА Новости, 13.10.2022

The Telegraph: Британия стремительно рушится из-за порочности системы

Великобритания рушится из-за "зомби-экономики", основанной не на производстве реальных товаров и услуг, пишет обозреватель The Telegraph Аллистер Хит. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:43

2022-10-13T16:43

2022-10-13T17:23

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Великобритания рушится из-за "зомби-экономики", основанной не на производстве реальных товаров и услуг, пишет обозреватель The Telegraph Аллистер Хит.По словам колумниста, хозяйственная деятельность в Соединенном Королевстве держится на увеличении стоимости активов и поддельном росте, подпитываемом долгами.Миссия нового правительства заключается в том, чтобы реконструировать государство и настроить его на производство большего количества реальных товаров потребления, а также реформировать налоговую систему и регулирование, отметил автор.По словам Хита, в стране сейчас слишком много "зомби" — компаний с чрезмерными задолженностями, домовладельцев и инвесторов, чей образ жизни может быть устойчивым только при низких кредитных ставках в один-два процента, а также покупателей автомобилей, которые думали, что дешевый кредит будет доступен всегда.Журналист уточнил, что в случае, если новому правительству во главе с премьер-министром Лиз Трасс не удастся встать на путь реформ, в будущем Великобританию ждет карательное налогообложение, дополнительные поборы для богатых и резкое увеличение расходов. Кульминацией станет крушение порочной экономической системы королевства, подытожил обозреватель.

https://ria.ru/20221008/evropa-1822548436.html

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великобритания

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания, лиз трасс