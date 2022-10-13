https://ria.ru/20221013/britaniya-1823782772.html
The Telegraph: Британия стремительно рушится из-за порочности системы
The Telegraph: Британия стремительно рушится из-за порочности системы - РИА Новости, 13.10.2022
The Telegraph: Британия стремительно рушится из-за порочности системы
Великобритания рушится из-за "зомби-экономики", основанной не на производстве реальных товаров и услуг, пишет обозреватель The Telegraph Аллистер Хит. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:43
2022-10-13T16:43
2022-10-13T17:23
в мире
великобритания
лиз трасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_68a8852792c52e7d9c581204906c665f.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Великобритания рушится из-за "зомби-экономики", основанной не на производстве реальных товаров и услуг, пишет обозреватель The Telegraph Аллистер Хит.По словам колумниста, хозяйственная деятельность в Соединенном Королевстве держится на увеличении стоимости активов и поддельном росте, подпитываемом долгами.Миссия нового правительства заключается в том, чтобы реконструировать государство и настроить его на производство большего количества реальных товаров потребления, а также реформировать налоговую систему и регулирование, отметил автор.По словам Хита, в стране сейчас слишком много "зомби" — компаний с чрезмерными задолженностями, домовладельцев и инвесторов, чей образ жизни может быть устойчивым только при низких кредитных ставках в один-два процента, а также покупателей автомобилей, которые думали, что дешевый кредит будет доступен всегда.Журналист уточнил, что в случае, если новому правительству во главе с премьер-министром Лиз Трасс не удастся встать на путь реформ, в будущем Великобританию ждет карательное налогообложение, дополнительные поборы для богатых и резкое увеличение расходов. Кульминацией станет крушение порочной экономической системы королевства, подытожил обозреватель.
https://ria.ru/20221008/evropa-1822548436.html
https://ria.ru/20221008/rossiya-1822492664.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577112312_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_c622d688fd635292b2102f26fa623876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, лиз трасс
В мире, Великобритания, Лиз Трасс
16:43 13.10.2022 (обновлено: 17:23 13.10.2022)
The Telegraph: Британия стремительно рушится из-за порочности системы
Обозреватель The Telegraph: Британия стремительно рушится из-за "зомби-экономики"
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Великобритания рушится из-за "зомби-экономики", основанной не на производстве реальных товаров и услуг, пишет
обозреватель The Telegraph Аллистер Хит.
По словам колумниста, хозяйственная деятельность в Соединенном Королевстве держится на увеличении стоимости активов и поддельном росте, подпитываемом долгами.
Миссия нового правительства заключается в том, чтобы реконструировать государство и настроить его на производство большего количества реальных товаров потребления, а также реформировать налоговую систему и регулирование, отметил автор.
По словам Хита, в стране сейчас слишком много "зомби" — компаний с чрезмерными задолженностями, домовладельцев и инвесторов, чей образ жизни может быть устойчивым только при низких кредитных ставках в один-два процента, а также покупателей автомобилей, которые думали, что дешевый кредит будет доступен всегда.
Журналист уточнил, что в случае, если новому правительству во главе с премьер-министром Лиз Трасс
не удастся встать на путь реформ, в будущем Великобританию ждет карательное налогообложение, дополнительные поборы для богатых и резкое увеличение расходов. Кульминацией станет крушение порочной экономической системы королевства, подытожил обозреватель.