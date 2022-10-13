https://ria.ru/20221013/brazdy-1823664953.html

Лукашенко посоветовал Токаеву смелее брать бразды правления миром

Лукашенко посоветовал Токаеву смелее брать бразды правления миром - РИА Новости, 13.10.2022

Лукашенко посоветовал Токаеву смелее брать бразды правления миром

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым позитивно оценил вклад Астаны в развитие... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:35

2022-10-13T12:35

2022-10-13T12:57

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 13 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым позитивно оценил вклад Астаны в развитие Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), посоветовав "смелее брать бразды правления миром".Глава белорусского государства проводит серию двусторонних встреч на полях саммита СВМДА в Астане."Все сейчас ищут, на кого бы опереться. То, что вы сейчас начали развивать СВМДА - это очень правильно. Надо смелее брать бразды правления миром", - цитирует слова Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал "Пул первого"."Я действительно искренне считаю, что настает время Азии. Азия, Восток – люди очень аккуратные, осторожные, выверенные. И вот это поведение Азии не должно стать причиной того, что Азия упустит этот мир", - также отметил белорусский лидер.Президент Белоруссии выразил уверенность, что Казахстан способен внести вклад в то, чтобы азиатские организации доминировали в мире. "И потом, вы многое сделали для этого", - добавил Лукашенко.СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Форум объединяет 28 государств, которые охватывают около 90% территории и населения Азии. Еще восемь государств и пять международных организаций, включая ООН, имеют статус наблюдателей. Государства-члены СВМДА - Азербайджан, Афганистан, Бахрейн, Бангладеш, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Камбоджа, Китай, Республика Корея, Киргизия, Кувейт (принят в организацию на правах члена 13 октября), Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Палестина, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан и Шри-Ланка.Странами-наблюдателями являются Бангладеш, Белоруссия, Индонезия, Ливан, Малайзия, США, Украина, Филиппины и Япония. В СВМДА участвуют ООН, ОБСЕ, Лига арабских государств, Парламентская ассамблея тюркоязычных стран.

https://ria.ru/20221013/mirotvortsy-1823595574.html

https://ria.ru/20221013/svmda-1823575428.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/lukashenko-1823592685.html

казахстан

белоруссия

астана

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в мире, александр лукашенко, казахстан, белоруссия, астана, касым-жомарт токаев, оон, обсе