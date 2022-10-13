https://ria.ru/20221013/bpla-1823598974.html
В Народной милиции ДНР рассказали об обучении операторов БПЛА
В Народной милиции ДНР рассказали об обучении операторов БПЛА - РИА Новости, 13.10.2022
В Народной милиции ДНР рассказали об обучении операторов БПЛА
Операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Девятом полку Народной милиции ДНР обучают работать под обстрелами и противодействовать средствам... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:14
2022-10-13T10:14
2022-10-13T10:14
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Девятом полку Народной милиции ДНР обучают работать под обстрелами и противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы противника, сообщил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА в указанном подразделении с позывным "Тарик".Накануне первая группа военнослужащих 9-го полка Народной милиции ДНР приступила к обучению по воинской специальности "оператор беспилотного летательного аппарата"."Обучиться просто полетам не так трудно... Обучаем и корректировке, и разведке, и действиям в критической ситуации - когда (происходит) потеря сигнала, когда обстрел. Гражданские полеты (беспилотников) очень отличаются от полетов на передовой - это и обстрелы, и дронобойные ружья. Все эти моменты нужно учитывать, взять ту же маскировку. Всему этому нужно учиться. И сейчас, в процессе, ребята познают", - сказал "Тарик".По его словам, на практических занятиях беспилотники подвергаются воздействию противодронных средств РЭБ, чтобы в боевой обстановке такое воздействие не стало для оператора неприятным сюрпризом. "Ребята увидели, что такое воздействие РЭБ, причем разнообразных систем, которые пытаются украсть сигнал и подменить геопозицию "дома" для дрона. Ко всем этим моментам мы пытаемся готовить. Чтобы "птичка" была менее расходным материалом", - рассказал "Тарик".
https://ria.ru/20221011/tayvan-1823148830.html
https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820807082.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, донецкая народная республика, бпла, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Донецкая Народная Республика, БПЛА, Народная милиция ДНР
В Народной милиции ДНР рассказали об обучении операторов БПЛА
В армии ДНР операторов БПЛА учат противодействовать РЭБ и запускать коптеры под обстрелами
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Девятом полку Народной милиции ДНР обучают работать под обстрелами и противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы противника, сообщил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА в указанном подразделении с позывным "Тарик".
Накануне первая группа военнослужащих 9-го полка Народной милиции ДНР приступила к обучению по воинской специальности "оператор беспилотного летательного аппарата".
"Обучиться просто полетам не так трудно... Обучаем и корректировке, и разведке, и действиям в критической ситуации - когда (происходит) потеря сигнала, когда обстрел. Гражданские полеты (беспилотников) очень отличаются от полетов на передовой - это и обстрелы, и дронобойные ружья. Все эти моменты нужно учитывать, взять ту же маскировку. Всему этому нужно учиться. И сейчас, в процессе, ребята познают", - сказал "Тарик".
По его словам, на практических занятиях беспилотники подвергаются воздействию противодронных средств РЭБ, чтобы в боевой обстановке такое воздействие не стало для оператора неприятным сюрпризом. "Ребята увидели, что такое воздействие РЭБ, причем разнообразных систем, которые пытаются украсть сигнал и подменить геопозицию "дома" для дрона. Ко всем этим моментам мы пытаемся готовить. Чтобы "птичка" была менее расходным материалом", - рассказал "Тарик".