https://ria.ru/20221013/bpla-1823598974.html

В Народной милиции ДНР рассказали об обучении операторов БПЛА

В Народной милиции ДНР рассказали об обучении операторов БПЛА - РИА Новости, 13.10.2022

В Народной милиции ДНР рассказали об обучении операторов БПЛА

Операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Девятом полку Народной милиции ДНР обучают работать под обстрелами и противодействовать средствам... РИА Новости, 13.10.2022

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Девятом полку Народной милиции ДНР обучают работать под обстрелами и противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы противника, сообщил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА в указанном подразделении с позывным "Тарик".Накануне первая группа военнослужащих 9-го полка Народной милиции ДНР приступила к обучению по воинской специальности "оператор беспилотного летательного аппарата"."Обучиться просто полетам не так трудно... Обучаем и корректировке, и разведке, и действиям в критической ситуации - когда (происходит) потеря сигнала, когда обстрел. Гражданские полеты (беспилотников) очень отличаются от полетов на передовой - это и обстрелы, и дронобойные ружья. Все эти моменты нужно учитывать, взять ту же маскировку. Всему этому нужно учиться. И сейчас, в процессе, ребята познают", - сказал "Тарик".По его словам, на практических занятиях беспилотники подвергаются воздействию противодронных средств РЭБ, чтобы в боевой обстановке такое воздействие не стало для оператора неприятным сюрпризом. "Ребята увидели, что такое воздействие РЭБ, причем разнообразных систем, которые пытаются украсть сигнал и подменить геопозицию "дома" для дрона. Ко всем этим моментам мы пытаемся готовить. Чтобы "птичка" была менее расходным материалом", - рассказал "Тарик".

https://ria.ru/20221011/tayvan-1823148830.html

https://ria.ru/20221001/spetsoperatsiya-1820807082.html

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технологии, донецкая народная республика, бпла, народная милиция днр