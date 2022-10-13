https://ria.ru/20221013/bosfor-1823868937.html

В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом

В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом - РИА Новости, 13.10.2022

В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом

Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T22:35

2022-10-13T22:35

2022-10-13T23:00

в мире

босфор

турция

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804270574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_482c3d0e61410556ece68ada1e871423.jpg

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, сообщил телеканал NTV.Служба береговой охраны Турции сообщила, что буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-8 и быстроходное спасательное судно KEGM-8 были немедленно направлены к месту инцидента."Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено", - сообщила служба в Twitter.

https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html

босфор

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, босфор, турция, происшествия