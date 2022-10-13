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В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом - РИА Новости, 13.10.2022
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В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом - РИА Новости, 13.10.2022
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом
Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:35
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в мире
босфор
турция
происшествия
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, сообщил телеканал NTV.Служба береговой охраны Турции сообщила, что буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-8 и быстроходное спасательное судно KEGM-8 были немедленно направлены к месту инцидента."Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено", - сообщила служба в Twitter.
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в мире, босфор, турция, происшествия
В мире, Босфор, Турция, Происшествия
22:35 13.10.2022 (обновлено: 23:00 13.10.2022)
 
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом

Босфорский пролив закрыли для движения судов из-за аварии с сухогрузом

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор. Архивное фото
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, сообщил телеканал NTV.
"Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза", - передал телеканал.
Служба береговой охраны Турции сообщила, что буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-8 и быстроходное спасательное судно KEGM-8 были немедленно направлены к месту инцидента.
"Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено", - сообщила служба в Twitter.
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В миреБосфорТурцияПроисшествия
 
 
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