https://ria.ru/20221013/bosfor-1823868937.html
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом - РИА Новости, 13.10.2022
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом
Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, сообщил телеканал NTV. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T22:35
2022-10-13T22:35
2022-10-13T23:00
в мире
босфор
турция
происшествия
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АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза, сообщил телеканал NTV.Служба береговой охраны Турции сообщила, что буксиры KURTARMA-7 и KURTARMA-8 и быстроходное спасательное судно KEGM-8 были немедленно направлены к месту инцидента."Движение судов в Стамбульском проливе приостановлено", - сообщила служба в Twitter.
https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html
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в мире, босфор, турция, происшествия
В мире, Босфор, Турция, Происшествия
22:35 13.10.2022 (обновлено: 23:00 13.10.2022)
В Босфорском проливе приостановили движение судов из-за аварии с сухогрузом
Босфорский пролив закрыли для движения судов из-за аварии с сухогрузом