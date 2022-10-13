https://ria.ru/20221013/blizorukost-1823605844.html
У каждого третьего-четвертого россиянина есть близорукость, заявил эксперт
У каждого третьего-четвертого россиянина есть близорукость, заявил эксперт - РИА Новости, 13.10.2022
У каждого третьего-четвертого россиянина есть близорукость, заявил эксперт
Близорукостью страдает каждый 3-4 взрослый житель России, значимость снижения или потери зрения крайне высока, так как более 80% информации об окружающем мире... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:34
2022-10-13T10:34
2022-10-13T10:42
общество
россия
российская академия наук
владимир нероев
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Близорукостью страдает каждый 3-4 взрослый житель России, значимость снижения или потери зрения крайне высока, так как более 80% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения, заявил главный внештатный офтальмолог Минздрава России, директор НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России, академик РАН Владимир Нероев.Всемирный день зрения отмечается 13 октября."Близорукостью страдает каждый 3-4 взрослый житель России. Частота близорукости в младших классах школы составляет 6-8%, а к окончанию школы почти 50%. Все потому, что зрительная нагрузка школьника сопоставима со зрительной нагрузкой взрослого человека", - сказал Нероев журналистам.Он уточнил, что значимость необратимого снижения или потери зрения крайне высока, так как более 80% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения.Современные методики диагностики и лечения за последние 10 лет позволили сократить показатель первичной инвалидности по зрению среди взрослого населения России на 33%, среди детей – на 28%, подчеркнул Нероев.При этом, по его словам, сохранение острого зрения – задача не только врача, но и пациента. Для профилактики офтальмологических заболеваний важно правильно питаться, соблюдать режим зрительной нагрузки, то есть, работая за компьютером, делать перерыв каждые 1,5 часа и ежедневно выполняйте гимнастику для глаз, а также проходить диспансеризацию и своевременно обращаться к офтальмологу, пояснил специалист.
https://rsport.ria.ru/20220921/zakhirov-1818459246.html
https://ria.ru/20220919/zozh-1817744587.html
https://ria.ru/20220830/zrenie-1813073623.html
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общество, россия, российская академия наук, владимир нероев, здоровье - общество
Общество, Россия, Российская академия наук, Владимир Нероев, Здоровье - Общество
10:34 13.10.2022 (обновлено: 10:42 13.10.2022)
У каждого третьего-четвертого россиянина есть близорукость, заявил эксперт
Академик РАН Нероев: каждый третий-четвертый взрослый житель России страдает близорукостью
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Близорукостью страдает каждый 3-4 взрослый житель России, значимость снижения или потери зрения крайне высока, так как более 80% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения, заявил главный внештатный офтальмолог Минздрава России, директор НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России, академик РАН Владимир Нероев.
Всемирный день зрения отмечается 13 октября.
"Близорукостью страдает каждый 3-4 взрослый житель России. Частота близорукости в младших классах школы составляет 6-8%, а к окончанию школы почти 50%. Все потому, что зрительная нагрузка школьника сопоставима со зрительной нагрузкой взрослого человека", - сказал Нероев журналистам.
Он уточнил, что значимость необратимого снижения или потери зрения крайне высока, так как более 80% информации об окружающем мире человек получает с помощью зрения.
Современные методики диагностики и лечения за последние 10 лет позволили сократить показатель первичной инвалидности по зрению среди взрослого населения России на 33%, среди детей – на 28%, подчеркнул Нероев.
При этом, по его словам, сохранение острого зрения – задача не только врача, но и пациента. Для профилактики офтальмологических заболеваний важно правильно питаться, соблюдать режим зрительной нагрузки, то есть, работая за компьютером, делать перерыв каждые 1,5 часа и ежедневно выполняйте гимнастику для глаз, а также проходить диспансеризацию и своевременно обращаться к офтальмологу, пояснил специалист.