https://ria.ru/20221013/biznes-missiya-1823520114.html

В Москве начали прием заявок на виртуальную бизнес-миссию в Азию

В Москве начали прием заявок на виртуальную бизнес-миссию в Азию - РИА Новости, 13.10.2022

В Москве начали прием заявок на виртуальную бизнес-миссию в Азию

Центр "Моспром" открыл прием заявок на участие в онлайн бизнес-миссии, где столичные производители продуктов питания смогут встретиться с партнерами для... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:18

2022-10-13T09:18

2022-10-13T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экономика

владислав овчинский

азия

юго-восточная азия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Центр "Моспром" открыл прием заявок на участие в онлайн бизнес-миссии, где столичные производители продуктов питания смогут встретиться с партнерами для продвижения своих товаров на азиатский рынок, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как уточнили в Центре "Моспром", заявки принимаются до 21 октября. К участию в мероприятии приглашаются производители пищевой продукции, в том числе безалкогольных напитков, мясных и хлебобулочных изделий, макарон, круп и товаров для здорового питания."Город продолжает развивать торгово-экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии. Сейчас рынок данного региона стал одним из основных каналов сбыта московской продукции. Для укрепления партнерских связей и расширения присутствия столичных товаров за рубежом Центр "Моспром" открыл регистрацию на онлайн-бизнес-миссию с участием азиатских партнеров. В рамках мероприятия состоится свыше 80 b2b-встреч с дистрибьюторами, представителями бизнес-структур, агропромышленного комплекса, профильных ассоциаций и союзов, розничной торговли и гостинично-ресторанного бизнеса", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.В ДИПП напомнили, что специалисты "Моспрома" помогают компаниям подготовиться к бизнес-миссии: детально изучают конкурентные преимущества их продукции для эффективного проведения предпродажных мероприятий и правильного подбора контрагентов, осуществляют их верификацию. При этом сотрудники аналитического отдела Центра анализируют целевые рынки, оценивая общую рыночную конъюнктуру и последние тенденции.

https://ria.ru/20220518/biznes-missii-1789275774.html

москва

азия

юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, экономика, владислав овчинский, азия, юго-восточная азия