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В Москве начали прием заявок на виртуальную бизнес-миссию в Азию - РИА Новости, 13.10.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20221013/biznes-missiya-1823520114.html
В Москве начали прием заявок на виртуальную бизнес-миссию в Азию
В Москве начали прием заявок на виртуальную бизнес-миссию в Азию - РИА Новости, 13.10.2022
В Москве начали прием заявок на виртуальную бизнес-миссию в Азию
Центр "Моспром" открыл прием заявок на участие в онлайн бизнес-миссии, где столичные производители продуктов питания смогут встретиться с партнерами для... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T09:18
2022-10-13T09:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
экономика
владислав овчинский
азия
юго-восточная азия
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Центр "Моспром" открыл прием заявок на участие в онлайн бизнес-миссии, где столичные производители продуктов питания смогут встретиться с партнерами для продвижения своих товаров на азиатский рынок, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как уточнили в Центре "Моспром", заявки принимаются до 21 октября. К участию в мероприятии приглашаются производители пищевой продукции, в том числе безалкогольных напитков, мясных и хлебобулочных изделий, макарон, круп и товаров для здорового питания."Город продолжает развивать торгово-экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии. Сейчас рынок данного региона стал одним из основных каналов сбыта московской продукции. Для укрепления партнерских связей и расширения присутствия столичных товаров за рубежом Центр "Моспром" открыл регистрацию на онлайн-бизнес-миссию с участием азиатских партнеров. В рамках мероприятия состоится свыше 80 b2b-встреч с дистрибьюторами, представителями бизнес-структур, агропромышленного комплекса, профильных ассоциаций и союзов, розничной торговли и гостинично-ресторанного бизнеса", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.В ДИПП напомнили, что специалисты "Моспрома" помогают компаниям подготовиться к бизнес-миссии: детально изучают конкурентные преимущества их продукции для эффективного проведения предпродажных мероприятий и правильного подбора контрагентов, осуществляют их верификацию. При этом сотрудники аналитического отдела Центра анализируют целевые рынки, оценивая общую рыночную конъюнктуру и последние тенденции.
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москва
азия
юго-восточная азия
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москва, экономика, владислав овчинский, азия, юго-восточная азия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Экономика, Владислав Овчинский, Азия, Юго-Восточная Азия
09:18 13.10.2022
 

В Москве начали прием заявок на виртуальную бизнес-миссию в Азию

© Фото : МоспромСтенд автономной организации "Моспром"
Стенд автономной организации Моспром - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Моспром
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Центр "Моспром" открыл прием заявок на участие в онлайн бизнес-миссии, где столичные производители продуктов питания смогут встретиться с партнерами для продвижения своих товаров на азиатский рынок, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Как уточнили в Центре "Моспром", заявки принимаются до 21 октября. К участию в мероприятии приглашаются производители пищевой продукции, в том числе безалкогольных напитков, мясных и хлебобулочных изделий, макарон, круп и товаров для здорового питания.
"Город продолжает развивать торгово-экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии. Сейчас рынок данного региона стал одним из основных каналов сбыта московской продукции. Для укрепления партнерских связей и расширения присутствия столичных товаров за рубежом Центр "Моспром" открыл регистрацию на онлайн-бизнес-миссию с участием азиатских партнеров. В рамках мероприятия состоится свыше 80 b2b-встреч с дистрибьюторами, представителями бизнес-структур, агропромышленного комплекса, профильных ассоциаций и союзов, розничной торговли и гостинично-ресторанного бизнеса", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.
В ДИПП напомнили, что специалисты "Моспрома" помогают компаниям подготовиться к бизнес-миссии: детально изучают конкурентные преимущества их продукции для эффективного проведения предпродажных мероприятий и правильного подбора контрагентов, осуществляют их верификацию. При этом сотрудники аналитического отдела Центра анализируют целевые рынки, оценивая общую рыночную конъюнктуру и последние тенденции.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваЭкономикаВладислав ОвчинскийАзияЮго-Восточная Азия
 
 
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