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Мошенники придумали новый способ обмана на AliExpress, заявил эксперт - РИА Новости, 13.10.2022
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Мошенники придумали новый способ обмана на AliExpress, заявил эксперт
Мошенники придумали новый способ обмана на AliExpress, заявил эксперт - РИА Новости, 13.10.2022
Мошенники придумали новый способ обмана на AliExpress, заявил эксперт
Злоумышленники начали создавать фейковые магазины электроники на AliExpress, для совершения покупки россиянам предлагается перейти на сторонние ресурсы, при... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T04:47
2022-10-13T14:39
россия
aliexpress
деловая россия
безопасность
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Злоумышленники начали создавать фейковые магазины электроники на AliExpress, для совершения покупки россиянам предлагается перейти на сторонние ресурсы, при оплате на которых деньги списываются, но товар так и не приходит, заявила РИА Новости руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева."Новый способ мошенничества, направленный на граждан России, "открылся" на популярной среди продвинутой аудитории глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress... Злоумышленники, регистрируя магазин на платформе, предлагают приобрести топовые комплектующие детали для сборки компьютеров по привлекательным ценам. Поисковая система ("Яндекс") по запросу жертвы начинает предлагать товары по заниженной стоимости, перекидывая человека на сайт недобропорядочного магазина с AliExpress", - сказала Авдеева.По ее словам, после оформления заказа в магазине злоумышленники моментально получают информацию о номере телефона и ФИО заказчика. Далее злоумышленники в течение короткого времени связываются с жертвой с помощью мессенджера WhatsApp и под предлогом нехватки товара на складе просят переоформить заказ с иного сайта, который является фишинговым."Мошенники за такую небольшую корректировку предоставляют 5% скидку за неудобства и предлагают воспользоваться самыми популярными сервисами доставки в стране: Ozon, "Яндекс", "Почта России", Boxberry. Если жертва поддается заблуждению и соглашается на дополнительную скидку в 5%, ей высылают ссылку на оплату, и если оплата по ней производится – то вы можете навсегда попрощаться со своими деньгами", - добавила Авдеева.
https://ria.ru/20221011/moshenniki-1822975420.html
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россия, aliexpress, деловая россия, безопасность
Россия, AliExpress, Деловая Россия, Безопасность
04:47 13.10.2022 (обновлено: 14:39 13.10.2022)
 
Мошенники придумали новый способ обмана на AliExpress, заявил эксперт

Эксперт Авдеева: мошенники придумали новый способ обмана с "покупкой" на AliExpress

© Fotolia / alimyakubovОплата картой по интернету
Оплата картой по интернету - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Fotolia / alimyakubov
Оплата картой по интернету. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Злоумышленники начали создавать фейковые магазины электроники на AliExpress, для совершения покупки россиянам предлагается перейти на сторонние ресурсы, при оплате на которых деньги списываются, но товар так и не приходит, заявила РИА Новости руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева.
"Новый способ мошенничества, направленный на граждан России, "открылся" на популярной среди продвинутой аудитории глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress... Злоумышленники, регистрируя магазин на платформе, предлагают приобрести топовые комплектующие детали для сборки компьютеров по привлекательным ценам. Поисковая система ("Яндекс") по запросу жертвы начинает предлагать товары по заниженной стоимости, перекидывая человека на сайт недобропорядочного магазина с AliExpress", - сказала Авдеева.
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По ее словам, после оформления заказа в магазине злоумышленники моментально получают информацию о номере телефона и ФИО заказчика. Далее злоумышленники в течение короткого времени связываются с жертвой с помощью мессенджера WhatsApp и под предлогом нехватки товара на складе просят переоформить заказ с иного сайта, который является фишинговым.
"Мошенники за такую небольшую корректировку предоставляют 5% скидку за неудобства и предлагают воспользоваться самыми популярными сервисами доставки в стране: Ozon, "Яндекс", "Почта России", Boxberry. Если жертва поддается заблуждению и соглашается на дополнительную скидку в 5%, ей высылают ссылку на оплату, и если оплата по ней производится – то вы можете навсегда попрощаться со своими деньгами", - добавила Авдеева.
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