https://ria.ru/20221013/bezopasnost-1823565487.html

Мошенники придумали новый способ обмана на AliExpress, заявил эксперт

Мошенники придумали новый способ обмана на AliExpress, заявил эксперт - РИА Новости, 13.10.2022

Мошенники придумали новый способ обмана на AliExpress, заявил эксперт

Злоумышленники начали создавать фейковые магазины электроники на AliExpress, для совершения покупки россиянам предлагается перейти на сторонние ресурсы, при... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T04:47

2022-10-13T04:47

2022-10-13T14:39

россия

aliexpress

деловая россия

безопасность

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Злоумышленники начали создавать фейковые магазины электроники на AliExpress, для совершения покупки россиянам предлагается перейти на сторонние ресурсы, при оплате на которых деньги списываются, но товар так и не приходит, заявила РИА Новости руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева."Новый способ мошенничества, направленный на граждан России, "открылся" на популярной среди продвинутой аудитории глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress... Злоумышленники, регистрируя магазин на платформе, предлагают приобрести топовые комплектующие детали для сборки компьютеров по привлекательным ценам. Поисковая система ("Яндекс") по запросу жертвы начинает предлагать товары по заниженной стоимости, перекидывая человека на сайт недобропорядочного магазина с AliExpress", - сказала Авдеева.По ее словам, после оформления заказа в магазине злоумышленники моментально получают информацию о номере телефона и ФИО заказчика. Далее злоумышленники в течение короткого времени связываются с жертвой с помощью мессенджера WhatsApp и под предлогом нехватки товара на складе просят переоформить заказ с иного сайта, который является фишинговым."Мошенники за такую небольшую корректировку предоставляют 5% скидку за неудобства и предлагают воспользоваться самыми популярными сервисами доставки в стране: Ozon, "Яндекс", "Почта России", Boxberry. Если жертва поддается заблуждению и соглашается на дополнительную скидку в 5%, ей высылают ссылку на оплату, и если оплата по ней производится – то вы можете навсегда попрощаться со своими деньгами", - добавила Авдеева.

https://ria.ru/20221011/moshenniki-1822975420.html

https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, aliexpress, деловая россия, безопасность