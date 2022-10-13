https://ria.ru/20221013/bespilotniki-1823845496.html

В Норвегии задержали россиянина из-за двух беспилотников в багаже

В Норвегии задержали россиянина из-за двух беспилотников в багаже - РИА Новости, 13.10.2022

В Норвегии задержали россиянина из-за двух беспилотников в багаже

Полиция Норвегии задержала гражданина России, возвращавшегося на территорию РФ, у которого в багаже при досмотре были обнаружены два беспилотника, сообщила... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:42

2022-10-13T19:42

2022-10-13T19:42

в мире

норвегия

россия

беспилотники

бпла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147437/22/1474372294_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_c662eec1f934dc74f3e73890fe20c6fc.jpg

МУРМАНСК, 13 окт - РИА Новости. Полиция Норвегии задержала гражданина России, возвращавшегося на территорию РФ, у которого в багаже при досмотре были обнаружены два беспилотника, сообщила телерадиокомпания NRK.Известно, что россиянин был задержан 11 октября при пересечении границы на КПП Стурскуг. "Это был обычный таможенный досмотр, во время которого были обнаружены дроны", - приводятся в сообщении слова представителя полиции Аньи Миккельсен Индбьорн.Полиция просит заключить россиянина, который вел съемку в Норвегии с помощью дронов, под стражу на две недели. "При нем было обнаружено большое количество отснятого материала, и обвинение может быть расширено", - говорится в сообщении.Решение об аресте может быть принято в четверг вечером или в пятницу. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в нарушении Закона о санкциях и положения о санкциях, которые вступили в силу после начала конфликта на Украине, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Однако в полиции не исключают, что к делу могут подключиться спецслужбы, и обвинение будет ужесточено.

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/estoniya-1821482125.html

https://ria.ru/20221013/nato-1823828086.html

норвегия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, норвегия, россия, беспилотники, бпла