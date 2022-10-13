В Норвегии задержали россиянина из-за двух беспилотников в багаже
Полиция Норвегии задержала россиянина при пересечении границы из-за двух дронов в багаже
Флаг на норвежской границе. Архивное фото
МУРМАНСК, 13 окт - РИА Новости. Полиция Норвегии задержала гражданина России, возвращавшегося на территорию РФ, у которого в багаже при досмотре были обнаружены два беспилотника, сообщила телерадиокомпания NRK.
Известно, что россиянин был задержан 11 октября при пересечении границы на КПП Стурскуг. "Это был обычный таможенный досмотр, во время которого были обнаружены дроны", - приводятся в сообщении слова представителя полиции Аньи Миккельсен Индбьорн.
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Полиция просит заключить россиянина, который вел съемку в Норвегии с помощью дронов, под стражу на две недели. "При нем было обнаружено большое количество отснятого материала, и обвинение может быть расширено", - говорится в сообщении.
Решение об аресте может быть принято в четверг вечером или в пятницу. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в нарушении Закона о санкциях и положения о санкциях, которые вступили в силу после начала конфликта на Украине, согласно которым российские компании или граждане не имеют права использовать беспилотники в Норвегии. Однако в полиции не исключают, что к делу могут подключиться спецслужбы, и обвинение будет ужесточено.