https://ria.ru/20221013/bespilotniki-1823623205.html

Битва дронов в нынешних условиях выходит на первый план, заявил пилот БПЛА

Битва дронов в нынешних условиях выходит на первый план, заявил пилот БПЛА - РИА Новости, 13.10.2022

Битва дронов в нынешних условиях выходит на первый план, заявил пилот БПЛА

Воинская специализация оператора коптера в современной армии, в современных условиях выходит на первый план, заявил РИА Новости командир группы обучения... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:09

2022-10-13T11:09

2022-10-13T11:09

специальная военная операция на украине

технологии

донецкая народная республика

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Воинская специализация оператора коптера в современной армии, в современных условиях выходит на первый план, заявил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА Девятого полка НМ ДНР с позывным "Тарик"."В современной армии, в современной войне специализация коптерщика вышла на первый план. На данный момент идет война дронов. Это разведка, и дроны-камикадзе, война артиллерии. Сейчас очень мало войны именно стрелковой", - сказал "Тарик".Благодаря обучению коптерщиков 9 полку удается повысить эффективность операторов БПЛА и увеличить срок жизни каждого отдельного дрона."Понятно, что дроны - это, по сути своей, расходный материал. Мы сажаем "птички" противника. Противник сажает, уводит, сбивает наши. Но когда оператор обучен, когда оператор знает, как действовать в определенной ситуации, выживаемость и полезность "птички" в разы возрастает. Это уже не 1, 2, 3 полета. Хороший оператор может сохранить "птицу" надолго. И она будет приносить пользу", - сказал пилот БПЛА "Тарик".Учебная группа пилотов-операторов БПЛА была сформирована из мобилизованных новобранцев ДНР и военнослужащих 9 полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.

https://ria.ru/20221013/bespilotniki-1823600507.html

https://ria.ru/20220903/minoborbony-1814231930.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, донецкая народная республика, безопасность