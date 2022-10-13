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Битва дронов в нынешних условиях выходит на первый план, заявил пилот БПЛА - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/bespilotniki-1823623205.html
Битва дронов в нынешних условиях выходит на первый план, заявил пилот БПЛА
Битва дронов в нынешних условиях выходит на первый план, заявил пилот БПЛА - РИА Новости, 13.10.2022
Битва дронов в нынешних условиях выходит на первый план, заявил пилот БПЛА
Воинская специализация оператора коптера в современной армии, в современных условиях выходит на первый план, заявил РИА Новости командир группы обучения... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:09
2022-10-13T11:09
специальная военная операция на украине
технологии
донецкая народная республика
безопасность
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Воинская специализация оператора коптера в современной армии, в современных условиях выходит на первый план, заявил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА Девятого полка НМ ДНР с позывным "Тарик"."В современной армии, в современной войне специализация коптерщика вышла на первый план. На данный момент идет война дронов. Это разведка, и дроны-камикадзе, война артиллерии. Сейчас очень мало войны именно стрелковой", - сказал "Тарик".Благодаря обучению коптерщиков 9 полку удается повысить эффективность операторов БПЛА и увеличить срок жизни каждого отдельного дрона."Понятно, что дроны - это, по сути своей, расходный материал. Мы сажаем "птички" противника. Противник сажает, уводит, сбивает наши. Но когда оператор обучен, когда оператор знает, как действовать в определенной ситуации, выживаемость и полезность "птички" в разы возрастает. Это уже не 1, 2, 3 полета. Хороший оператор может сохранить "птицу" надолго. И она будет приносить пользу", - сказал пилот БПЛА "Тарик".Учебная группа пилотов-операторов БПЛА была сформирована из мобилизованных новобранцев ДНР и военнослужащих 9 полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.
https://ria.ru/20221013/bespilotniki-1823600507.html
https://ria.ru/20220903/minoborbony-1814231930.html
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Дарья Буймова
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технологии, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Донецкая Народная Республика, Безопасность
11:09 13.10.2022
 
Битва дронов в нынешних условиях выходит на первый план, заявил пилот БПЛА

Пилот БПЛА "Тарик": специализация оператора коптера выходит на первый план

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации
Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российские военнослужащие применяют беспилотники ZALA в ходе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Воинская специализация оператора коптера в современной армии, в современных условиях выходит на первый план, заявил РИА Новости командир группы обучения операторов БПЛА Девятого полка НМ ДНР с позывным "Тарик".
"В современной армии, в современной войне специализация коптерщика вышла на первый план. На данный момент идет война дронов. Это разведка, и дроны-камикадзе, война артиллерии. Сейчас очень мало войны именно стрелковой", - сказал "Тарик".
Военнослужащий Росгвардии готовит к полету беспилотный летательный аппарат ZALA - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
10:21Специальная военная операция на Украине
Оператор беспилотников рассказал о дуэлях коптеров во время спецоперации
Благодаря обучению коптерщиков 9 полку удается повысить эффективность операторов БПЛА и увеличить срок жизни каждого отдельного дрона.
"Понятно, что дроны - это, по сути своей, расходный материал. Мы сажаем "птички" противника. Противник сажает, уводит, сбивает наши. Но когда оператор обучен, когда оператор знает, как действовать в определенной ситуации, выживаемость и полезность "птички" в разы возрастает. Это уже не 1, 2, 3 полета. Хороший оператор может сохранить "птицу" надолго. И она будет приносить пользу", - сказал пилот БПЛА "Тарик".
Учебная группа пилотов-операторов БПЛА была сформирована из мобилизованных новобранцев ДНР и военнослужащих 9 полка, уже имеющих боевой опыт. Занятия проходят на одном из полигонов ДНР в условиях, приближенных к боевым.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 15:35
США разработали дрон, способный распространять зараженных насекомых
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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